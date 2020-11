Twitter : Les fleets censés disparaître au bout de 24h continuent à être disponibles

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

C'est la grosse nouveauté de fin d'année de Twitter, l'application du réseau social propose désormais des stories identiques à celle d'Instagram. Vous pouvez y partager un contenu ou un tweet pendant 24 heures puis celui-ci disparait après. Si les Fleets ont déjà convaincu un nombre incalculable d'utilisateurs, ils ne sont pas pour autant stables... Twitter a expliqué corriger un bug !

Ils ne disparaissent pas au bout de 24h

Après plusieurs mois de test au Brésil, on aurait pu penser que les Fleets allaient fonctionner à la perfection, visiblement ce n'est pas le cas !

Quelques jours après l'introduction des stories de Twitter, plusieurs utilisateurs se sont plaints que leur Fleet ne disparaissait pas au bout de 24 heures comme cela devrait l'être.

Twitter a enquêté et s'est finalement rendu compte que certains utilisateurs sont concernés par un bug qui provoque la visibilité du Fleet pendant plus d'une journée.

Immédiatement après la découverte de cette faille, Twitter a expliqué :

Nous sommes conscients d'un bug via une solution de contournement technique et certaines URL contenant des Fleets peuvent être accessibles au-delà de 24 heures

Un correctif est en cours de préparation et devrait prochainement arriver sur iOS. Twitter a rappelé que tous les fleets que publient ses utilisateurs sont conservés pendant 1 mois sur ses serveurs, cela est utile en cas de modération suite à des signalements qui n'ont pas pu être traités en 24h.



