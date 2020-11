L'iPhone 12 Mini est en promo !

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1

Oui, l'iPhone 12 Mini est déjà en promotion. Après un lancement en deux temps marqué par la pénurie, le plus petit smartphone 5G est déjà moins cher sur Internet. Il s'agit de la version de 5,4 pouces qui fait aussi bien que l'iPhone 12 Pro pour 350€ de moins. Si le zoom et le scanner Lidar ne vous sont pas indispensables, c'est LA bonne affaire.

L'iPhone 12 Mini est moins cher !

Si vous avez lu notre test des iPhone 12 et iPhone 12 Pro, vous savez que cette année, les deux gammes (iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max compris) sont au coude à coude avec des nouveautés communes. Mieux, notre test de l'iPhone 12 Mini montrait que la version réduite n'avait rien à envier à ses ainés.



Pour les retardataires, la gamme iPhone 12 apporte la 5G pour les quatre appareils, le nouveau design inspiré des iPhone 4 et iPhone 5 mais actualisé, une résistance en hausse grâce à la vitre Ceramic Shield, un écran OLED identique ou encore les deux appareils photos principaux équivalents. Sans oublier la nouvelle puce A14 Bionic gravée en 5nm qui permet de gagner en performances et d'économiser la batterie.

Mais comme tout nouveau smartphone Apple, il faut mettre le prix. Reste que Rakuten est le premier à proposer l'iPhone 12 Mini moins cher avec une réduction de 20€ sur le modèle 64 Go mais surtout une belle somme de cashback. Il faut choisir le coloris noir pour profiter de la promotion :

Les iPhone 12 Mini vendus ici sont des modèles européens et distribués par des vendeurs très bien notés sur la plateforme.



Vous attendiez une baisse de prix pour vous acheter l'iPhone 12 Mini ? Si vous préférez l'iPhone 12 Pro, restez dans le coin.