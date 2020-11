Encore un keynote Apple avant Noël 2020 ?

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

3

Apple a fini l'année tambour battant avec des nouveaux produits de tous les côtés. Cependant, d'après un leaker, un dernier produit pourrait faire son apparition avant la fin de l'année. Surnommé "la surpise d'Apple avant Noël", ce dernier objet pourrait venir conclure définitivement l'année 2020 de la firme de Cupertino. Est ce que ce ne serait pas le fameux casque AirPods Studio ?

Quel sera la surprise d'Apple pour Noël ?

Le leaker très connu L0vetodream l'a annoncé il y a une semaine, il y aurait une dernière surprise avant la fin de l'année du côté d'Apple. Si cette fuite se confirme, il y a trois produits qui sortent du lot à commencer par le casque AirPods Studio. Cela fait des mois que plusieurs sources en parlent, certaines mêmes l'annonçant justement pour la fin 2020, force est de constater qu'à l'heure actuelle, il n'en est rien. Le casque d'Apple pourrait se lancer d'ici quelques semaine pour conclure l'année en beauté du côté de la marque à la pomme. Pour rappel, ce casque, au design assez rétro (photos non-officielles) viendrait placer un produit made in Apple dans une catégorie où le partenariat avec Beats était jusqu'ici prioritaire.

Le deuxième produit, lui aussi, fait parler de lui depuis beaucoup trop longtemps. Il s'agit des AirTags. Ces petits traqueurs permettraient de retrouver un objet perdu grâce à l'application Localiser. Mais, il est vrai que si nous sommes quais sur que ce produit verra le jour tôt ou tard, il semble tout de même assez peu probable que cela soit considéré comme "la surprise de Noël d'Apple".



Le 3ème produit qui nous vient en tête est une toute nouvelle gamme de bracelets d'Apple Watch qui collerait avec la saison en cours à savoir l'hiver comme la déja fait Apple par le passé. Là encore, cela semble bien trop mince pour être considéré comme "la surprise de Noel".



Vous l'aurez compris, le casque AirPods Studio fait tout de même office de favori pour être la surprise de Noël d'Apple qui pourrait intéresser un grand nombre de personnes. Pourquoi pas un nouveau Keynote au passage ? On a hâte de voir ce qui va se passer même si on n'exclut pas l'idée que la surprise d'Apple soit au final quelque chose d'assez banal et sans grand intérêt.