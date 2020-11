Les nominations aux Game Awards 2020 sont là !

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1

Les nominations aux Game Awards 2020 ont été dévoilées, et comme l'année précédente, la compétition sera animée par Geoff Keighley et se déroulera le 12 décembre lors d'un évènement en ligne à cause du COVID.



L'année dernière, nous avions assisté au sacre de Call of Duty: Mobile, qui est une nouvelle fois dans la liste grâce à son succès continu.

Les nominés pour les Game Awards 2020

Pokémon Café Mix (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.70.0, 141 Mo, iOS 12.0, The Pokemon Company) Pokémon Café Mix est un jeu de puzzle unique en son genre où vous tenez un café pour Pokémon.



Reliez des pastilles de Pokémon pour résoudre des puzzles et préparer des plats et des boissons pour vos clients ! Offrez-leur une expérience inoubliable dans votre établissement !



En cuisine ! Votre prochain client Pokémon vous attend ! Télécharger le jeu gratuit Pokémon Café Mix





Legends of Runeterra (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.15, 395 Mo, iOS 13.0, Riot Games) Inspiré de l'univers de League of Legends, Legends of Runeterra est un jeu de cartes stratégique dans lequel vous devrez faire preuve de talent, de créativité et d'ingéniosité pour remporter la victoire. Choisissez vos champions et combinez des cartes provenant de différentes régions, offrant des styles et des avantages tactiques qui leur sont propres, pour constituer le meilleur deck et venir à bout de vos adversaires.



Les champions de League of Legends, mais également de nouveaux personnages de Runeterra, prennent vie de manière réaliste.

Télécharger le jeu gratuit Legends of Runeterra





Genshin Impact (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.1, 2,4 Go, iOS 9.0, miHoYo Limited) « Genshin Impact » est un jeu en monde ouvert développé par miHoYo. Dans le jeu, vous découvrirez le monde fantastique de Teyvat, et vos pas vous porteront à travers sept pays à la rencontre de voyageurs de tous horizons ! Sorti récemment, il a explosé les compteurs, notamment grâce à une popularité sur les sites de streaming !



Bienvenue à Teyvat, continent aux mille merveilles où d'innombrables créatures prospèrent en harmonie.

Dirigé par sept Archons, ce monde est un lieu où les sept éléments convergent...



Sous des cieux étrangers, un garçon et une fille se tiennent au milieu des sables en mouvement.

Vous incarnez un de ces jumeaux venant d'un autre monde qu'une déité inconnue a séparés. Celle-ci vous a ensuite jeté un sort pour vous faire tomber dans un profond sommeil.

À votre réveil, le monde n'est plus celui que vous connaissiez... Télécharger le jeu gratuit Genshin Impact





Call of Duty: Mobile (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.17, 2,2 Go, iOS 9.0, Activision Publishing, Inc.) Déjà nominé l'année précédente, Call of Duty: Mobile continue de faire un carton sur nos mobiles, notamment grâce à des mises à jours fréquentes et du contenu toujours plus important.



Parcourez des cartes et des modes Multijoueur emblématiques où vous voulez, quand vous voulez. Un mode Battle Royale à 100 joueurs ? Des Matchs à mort par équipe rapides à 5v5 ? Des Zombies terrifiants ? Des affrontements sniper contre sniper ?



Un jeu digne d'une console sur votre téléphone avec possibilité de personnaliser les commandes, la discussion vocale et textuelle, et disposant de graphismes en 3D et d'un son de qualité supérieure. Faites l'expérience du jeu de tir préféré des joueurs, maintenant sur votre téléphone pour pouvoir vous amuser à tout instant. Télécharger le jeu gratuit Call of Duty: Mobile