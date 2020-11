Sega lance Football Manager 2021 Mobile sur iOS et Android

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Annoncé en septembre puis en précommande depuis la fin octobre, le jeu Football Manager 2021 Mobile est enfin disponible sur App Store et Play Store, ainsi que sur Nintendo Switch. Il est donc grand temps de se prendre pour le Mourinho de votre club préféré et de le faire évoluer jusqu'à la domination totale.



Regardez le trailer vidéo :

Football Manager 2021 Mobile est de sortie sur nos iPhone et Android

Laissez votre empreinte sur le beau jeu dans FM21 Mobile, la voie rapide vers la gloire footballistique.

Alors que Sega a prévu une sortie sur tous les supports dont Mac et PC, la version Football Manager Touch sera un peu plus complète, notamment grâce à la taille de l'écran qui offre de plus amples possibilités. Mais la version Mobile n'est pas en reste avec cette année plusieurs nouveautés pour profiter des 60 ligues présentes.

Les nouveautés de Football Manager 2021

En premier lieu, les transferts ont été largement améliorés cette année avec par exemple des réunions de recrutement avec le staff, afin de cibler plus facilement les postes qui ont besoin d'être renforcés.



Ensuite, la partie interaction sera bien plus vivante puisque les développeurs britanniques de la simulation de gestion ont cette fois ont travaillé sur une refonte des interactions avec de nouveaux gestes comme l'accolade, le sourire, jeter une bouteille d'eau, etc. Idéal pour faire passer un message à un joueur dans votre bureau, mais aussi en conférence de presse. Les options au moment des interviews ont été revues grâce désormais à une vue d'ensemble des journalistes présents, ainsi qu'une indication sur la perception qu'ils ont de vous. De même, vos réponses et votre humeur auront un impact à court et à long terme sur votre relation avec la presse.



Dans la même veine, les Quick Chats vous permettent de vous entretenir avec le coach d'un club auquel vous avez prêté un joueur, avec un journaliste ou encore avec l'un de vos joueurs.



Mais bien évidemment, la partie tactique d'avant et pendant les matchs est encore plus poussée. On citera par exemple la séance de tirs au but qui peut maintenant être précédée d'une ultime causerie.



Côté moteur de jeu, les mouvements des joueurs sont plus fluides et l'interface a été modernisée. Football Manager 2021 apporte d'ailleurs les xG, les expected goals, qui apporten un indice sur le réalisme de vos joueurs et votre santé offensive et défensive.



Football Manager 2021 est disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et les smartphones et tablettes iOS et Android.

Télécharger le jeu Football Manager 2021 Mobile