Twitter relancera le programme de certification des comptes en 2021

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Après l'avoir fermé en 2017, Twitter a annoncé avoir l'intention de reprendre son programme qui certifie les comptes Twitter. Le réseau social a expliqué rouvrir le processus de vérification à tous les utilisateurs éligibles lors du premier trimestre de l'année prochaine. Les règles vont changer et plusieurs points devront être respectés pour bénéficier du badge "compte certifié".

Le programme reprend du service

La certification des comptes est une précieuse mention qui est recherchée par de nombreux utilisateurs Twitter, en plus de l'assurance de l'authenticité de la personne derrière le compte, la certification permet aussi à des entreprises ou personnes publiques d'acquérir une crédibilité supplémentaire.

Twitter a mis fin au programme en 2017, la demande était trop importante et les équipes du réseau social étaient complètement débordées !

Après avoir revu en profondeur le processus de certification, Twitter vient d'annoncer que le programme allait rouvrir dès le début de l'année 2021. Les critères d'éligibilité vont changer et quelques exigences seront requises pour obtenir la mention certifiée.

Dans ce nouveau programme, Twitter va se baser sur six critères d'éligibilité pour la vérification. Pour acquérir le badge, il vous faudra être :

Responsable gouvernemental

Une Marque/Organisation à but non lucratif

Un Média

Un compte de divertissement

Sportif

Militant

Bien évidemment, Twitter fera des exceptions si votre candidature semble convaincante, le réseau social affirme que des personnes influentes qui n'entrent pas dans les catégories citées ci-dessus pourront quand même obtenir la vérification !

Les personnes qui utilisent Twitter efficacement pour sensibiliser, partager des informations et galvaniser les membres de la communauté autour d'une cause, pour provoquer des changements socioéconomiques, politiques ou culturels, ou pour favoriser d'une autre manière la communauté, peuvent être vérifiées.

Twitter a aussi avoué dans la communication avoir fait des erreurs dans le passé, ses équipes ont certifié des comptes qui n'auraient pas dû l'être. Aucun retrait des vérifications n’aura lieu, mais les comptes devenus inactifs depuis le précédent programme ou qui ont le profil incomplet se verront retirer immédiatement la vérification.

Le nouveau programme va quitter le mode bêta dès le 17 décembre et entrer en service (accessible à tout le monde) en janvier ou février 2021.



