Twitter va renforcer l'avertissement sur les tweets contenant de fausses informations

Avec les élections présidentielles américaines, Twitter est devenu l'un des réseaux sociaux les plus stricts en matière d'avertissement de "fake news". Comme vous avez pu le voir sur le profil de @realdonaldtrump, le président des États-Unis a quasiment sur tous ses tweets une mention informant que ce contenu est trompeur.

Avec la crise sanitaire et les élections américaines, Twitter a décidé d'introduire un message d'avertissement sur les tweets qui paraissent comme suspects aux yeux de la modération. Ce message de "bienveillance" qui a pour but de protéger les utilisateurs de ce qu'ils voient dans leurs fil a énervé le sénat il y a quelques jours qui n'a pas trouvé normal que des messages du Président des États-Unis ou même de politiques américains soit avec une étiquette de "fausse information".

Le sénateur John Cornyn a déclaré en pleine audience :

Il est vrai que si nous sommes habitués aujourd'hui à cette situation, jamais dans l'histoire on n’aurait pu penser un jour que des entreprises privées comme Facebook ou encore Twitter se permettent d'ajouter un avertissement sur des messages du résident de la Maison-Blanche.

Si certains pensaient que cette discussion entre les sénateurs et Jack Dorsey (le patron de Twitter) aurait calmé les choses, finalement il n'en est rien. Le réseau social continue dans sa volonté d'avertir les tweets qui lui paraissent comme une fake news. Désormais, Twitter va avertir les personnes qui tentent d'aimer des tweets qui comportent l'étiquette de fausse information.

Jusqu'ici, les utilisateurs du réseau social avaient une petite pop-up qui leur demandait de confirmer le retweet qu'ils avaient demandé, dans les prochaines heures, ils auront la même fenêtre pour les likes.



Le but de Twitter est de réduire au minimum les partages et la visibilité des tweets qui comportent l'étiquette de "information trompeuse", si le plus grand partage reste le retweet, les likes permettent aussi à des tweets de gagner en visibilité et de s'afficher dans des fil d'utilisateurs.

Cette nouveauté risque une fois de plus de créer la polémique, mais Twitter préfère rester dans son objectif de protéger ses utilisateurs face aux fausses informations qui circulent à une très grande vitesse dans cette période de contestation des élections américaines et de Covid-19.

Giving context on why a labeled Tweet is misleading under our election, COVID-19, and synthetic and manipulated media rules is vital.



These prompts helped decrease Quote Tweets of misleading information by 29% so we're expanding them to show when you tap to like a labeled Tweet. pic.twitter.com/WTK164nMfZ