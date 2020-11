La manette de Xbox Series est déjà en promotion !

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Même si sa sortie est plus que récente, la manette Xbox Series X / S s'offre une légère réduction sur le site de la Fnac. Elle passe en effet sous les 50€, de quoi s'offrir une seconde manette pour les fêtes.

La manette Xbox Series est moins chère

Les nouvelles Xbox Series X/S sont sorties il y a maintenant deux semaines en France et cela n'empêche pas la Fnac de proposé une promotion sur la toute nouvelle manette qui accompagne la nouvelle Xbox. Contrairement à la Playstation 5 avec sa nouvelle DualSense qui arbore un tout nouveau design, Microsoft n'a pas effectuer énormément de changements par rapport à l'ancienne génération si ce n'est le nouveau bouton "Share", une nouvelle croix directionnelle et des grippes sur les poignées et les gâchettes pour une meilleure prise en main.



Mais le plus important concerne la promotion sur le site de la Fnac, où vous pouvez commander la nouvelle manette Xbox au prix de 50€ au lieu des 60€ initiaux, soit un rabais de 10€.



Pour rappel, la manette Xbox Series se connecte à peu près partout. On peut la brancher aux smartphones iOS et Android, à un Mac, un PC, une tablette...