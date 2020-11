Brevet : un iPhone certifié IP69 complètement étanche et résistant à l'eau

À travers un nouveau brevet, on apprend qu'Apple travaille sur un iPhone qui serait certifié IP69K. Cette certification signifierait que l'iPhone en question est totalement étanche et peut donc rester au fond de l'eau pendant de longues heures sans qu'aucun souci n'apparaisse par la suite.

Un iPhone 13 100% étanche ça vous chauffe ?

En ce jeudi 26 novembre 2020, le service en charge de valider les brevets aux Etats-Unis à confirmer la validité de 78 nouveaux brevets qu'Apple avait récemment envoyés. Parmi tous ces brevets, il y en a un qui nous intéresse tout particulièrement, à savoir celui qui parle de la norme IP69K. Les smartphones Apple sont certifiés IP68 depuis plusieurs années maintenant, cette norme signifie que le smartphone est résistant à la poussière et à l'eau. Selon Apple, l'iPhone 12 peut même rester plus de 30 minutes sous l'eau sans conséquences par la suite même si il n'est pas conseillé de le faire, d'ailleurs, la garantie Apple ne fonctionne pas toujours sur ce genre de soucis.

Après les normes IP67 et IP68, voici maintenant la norme IP69K. Pour expliquer les choses de la manière la plus simple possible, cette toute nouvelle norme qui pourrait débarquer sur les futurs iPhone est censée validée le fait que le smartphone est totalement étanche, ce qui signifie que vous pouvez le mettre dans l'eau une dizaine de fois par jour sans conséquences négatives par la suite. Pour réussir cette prouesse, Apple compte placer des "modules" étanches autour du système électronique du smartphone pour protéger les parties sensibles.



Si cette norme débarque un jour chez Apple, cela signifierait que les iPhone 13 ou iPhone 14 avec cette certification pourraient rester sur vous lorsque vous sautez dans votre piscine ou encore lorsque vous pratiquez des activités nautiques comme le jetski, le surf... Pour le coup, cela serait un énorme apport sur l'iPhone.



Pour rappel, les lettres IP signifie indice de protection et chaque chiffre à sa propre signification. Par exemple, le 6 indique une résistance à la poussière et le 8 explique que l'objet en question est résistant à l'eau même si cela ne le rend pas 100% étanche. Voilà pourquoi on parle de norme IP68 sur les iPhone actuels.



