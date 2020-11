Sorties jeux : Larbre, Football Manager 2021 Mobile, Embracelet

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Larbre, Football Manager 2021 Mobile, Embracelet.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Quest Hunter (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.29, 1,6 Go, iOS 11.0, 2 Zombie Games) Quest Hunter est un action-RPG isométrique où le déroulement de l’histoire dépend de votre choix.

Trouvez des trésors, résolvez des casse-têtes, équipez votre personnage, améliorez vos habiletés et combattez des ennemis. Jouez seul, avec des amis ou faites une partie à quatre en ligne!



+ Un jeu de rôle à un sujet plein d’actions

Influencez le scénario en sélectionnant des réponses dans les dialogues. Déjouez les projets diaboliques des ennemis en démasquant ces derniers. Sauvez le monde des ténèbres éternelles !



+ Mode coopératif

Jouez sur Internet avec vos amis, ou assis sur le canapé à un écran (jusqu'à 4 joueurs). Combattez les forces du mal côte à côte ou organisez une fosse commune dans l’antre de l’ennemi ! Télécharger le jeu gratuit Quest Hunter





Push Push Cat (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v0.9.0, 257 Mo, iOS 9.0, UNIT5) Poussez les blocs et trouvez un moyen de sauver les chats mignons qui ont perdu leur maison !!



Push Push Cat est un jeu de puzzle coulissant classique que tout le monde peut facilement apprendre et apprécier.

Vous pouvez adopter de jolis chats sans-abri dans divers thèmes et les personnaliser et prendre des selfies.



Vous pouvez rencontrer de nombreux chats célèbres du monde entier ! Télécharger le jeu gratuit Push Push Cat





Heroes War: Counterattack (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.8.0, 1,5 Go, iOS 10.0, Com2uS Corp.) Voici la parfaite combinaison du jeu RPG stratégique en tour par tour et du jeu d'action apocalyptique !

Préparez-vous à la guerre pour sauver ce monde apocalyptique ravagé par le virus Z où il ne reste plus que la peur.



Recrutez des mercenaires, obtenez des équipements et améliorez leurs compétences/capacités.

Trouvez la position parfaite, attendez le moment opportun pour contre-attaquer et remportez la victoire. Et surtout, restez EN VIE et devenez un HÉROS dans ce monde RPG apocalyptique. Télécharger le jeu gratuit Heroes War: Counterattack





Get In Line (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 436 Mo, iOS 10.0, Brutiful Games) Découvrez Get In Line, un jeu de puzzle dans lequel vous travaillez en tant que gardien de montagnes russes de parc à thème. Dirigez de nombreux groupes de passagers vers l'une des deux lignes et explorez l'intégralité de votre parc !



Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite chaque fois qu'un groupe de passagers approche - Gardez les groupes de passagers ensemble pour maximiser le score - Éliminez les longues files d'attente des visiteurs des parcs d'attractions avant la fin du temps imparti Télécharger le jeu gratuit Get In Line





Flip Shapes (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 143 Mo, iOS 11.0, Inspirical Games Ltd) Anticipez les effets de la physique pour garder votre Roller hors de danger lorsqu'il tombe et rebondit sur le parcours



• Les commandes en un clic sont simples à utiliser mais difficile à maîtriser

• Niveaux infinis avec une nouvelle disposition à chaque jeu

• Collectez des pièces et des bonus en cours de route Télécharger le jeu gratuit Flip Shapes





Cracké Rush (Jeu, , iPhone, v1.2.3, 407 Mo, iOS 9.0, Animation Squeeze Studio inc.) COURS le plus vite possible pour attraper tes précieux œufs !

Entre dans la peau de Ed et joue gratuitement à Cracké Rush, le nouveau jeu de course facile à jouer le plus déjanté et hautement addictif pour toute la famille !

Jusqu'où iras-tu ?



3… 2… 1…. FONCE !



Ed est un papa autruche hyper anxieux et surprotecteur qui tente à tout prix de sauver ses huit œufs des dangers qui les menacent. Évite les obstacles, utilise les piments pour te donner de l'énergie, et surtout, ne perds pas de vue tes précieux cocos ! Télécharger le jeu gratuit Cracké Rush





Nouveaux jeux payants iOS :

Larbre (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 624 Mo, iOS 9.0, Plug In Digital) A travers divers univers issue du folklore populaire (Brocéliande, les indiens d’Amérique, les vikings ou le japon médiéval), faites pousser pour chacun d’entre eux un arbre emblématique. Chaque joueur dispose d’un certain nombre d’élément pour faire grandir l’arbre (branche, feuille, bourgeon, fruit et fleur d’or) et La victoire s’offrira à celui qui les aura posés le premier. Chaque joueur dispose de cartes ainsi que d’esprits gardiens pour l’aider à faire grandir l’arbre plus rapidement ou à ralentir la progression de son ou de ses adversaires. Il sera important de les utiliser au bon moment et à bon escient ! Télécharger Larbre à 5,49 €





The Pocket Arcade (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.0, 704 Mo, iOS 10.0, Rogue Games) Entrez dans l'âge d'or du jeu d'arcade avec The Pocket Arcade.



Jouez à la plus grande collection de jeux d'arcade rétro incroyablement détaillés et conçus où vous voulez. The Pocket Arcade est une lettre d'amour aux jeux d'arcade d'une époque révolue, où les machines à jetons imbibées de néons étaient le summum du divertissement interactif.



Des premiers jeux de tir 8 bits et des jeux vectoriels monochromes en passant par les puzzlers et les jeux d'action 16 bits, jusqu'aux premiers jeux 3D du milieu des années 90, ainsi que les pièces de monnaie non-jeux vidéo telles que les fléchettes, le billard et le baby-foot . The Pocket Arcade est le paradis des joueurs! Télécharger The Pocket Arcade à 4,49 €





Okhlos: Sigma (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.4, 563 Mo, iOS 12.0, Devolver) Enfilez votre toge et vos sandales pour rejoindre les foules en colère d'Okhlos et renverser les divinités tyranniques de la Mythologie grecque ! Votre peuple bien-aimé ne supportera pas plus longtemps les abus de ses dieux, il a pris les armes et il compte bien renverser tout, tous et toutes sur son passage. Maîtrisez l'indomptable Minotaure, détruisez les temples sacrés et affrontez les tout-puissants Olympiens eux-mêmes, tout en faisant grossir votre foule avec le souci constant de maintenir un équilibre entre guerriers, citoyens, esclaves et même animaux, tous déterminés à se libérer du joug du Mont Olympe une fois pour toutes !



L'anarchie règne sur le lieu même de la naissance de la démocratie ! Télécharger Okhlos: Sigma à 3,49 €





hocus 2 (Jeu, , iPhone / iPad, v1.2, 90 Mo, iOS 11.0, gamebra.in) hocus. est de retour. Cette fois, tout est dynamique. Le jeu a de nouvelles mécaniques et combinaisons d'illusions avec tant de possibilités de résolution créative.



• 66 niveaux créatifs fabriqués à la main

• 6 mécanismes différentes Télécharger hocus 2 à 3,49 €





Football Manager 2021 Mobile (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v12.0.1, 1,3 Go, iOS 9.0, SEGA) Laissez votre empreinte sur le beau jeu dans FM21 Mobile, la voie rapide vers la gloire footballistique.



Découvrez le plaisir d'élaborer l'équipe et la stratégie les plus susceptibles de vous rapporter le trophée, où et quand vous voulez. Avec plus de 60 ligues de 24 des plus grandes nations du football, opterez-vous pour la gloire à domicile ou pour une carrière à l'étranger ?



Retrouvez dans votre poche les meilleurs joueurs du monde, ainsi que des générations de jeunes prodiges. Achetez avec discernement et développez leurs aptitudes à l'entraînement.



Une fois les préparations d'avant-match terminées, installez-vous sur le banc numérique en vue aérienne et regardez votre vision tactique devenir réalité. Télécharger Football Manager 2021 Mobile à 9,99 €





Embracelet (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.563, 577 Mo, iOS 13.0, Machineboy AS) Embracelet est un jeu d'aventure qui prend place dans la Norvège du Nord : une histoire initiatique autour du deuil, de l'amour, de l'amitié et de la famille... et d'un bracelet magique aux pouvoirs mystérieux !



De l'exploration, des énigmes et une histoire palpitante dans un environnement unique.



Embracelet vous met dans la peau de Jesper, un adolescent norvégien vivant en ville avec sa mère.



Un jour, il se voit confier un vieux bracelet par son grand-père, originaire d'une petite communauté de pêcheurs dans le nord. Ce bracelet a des pouvoirs... des pouvoirs étranges et mystérieux !



Jesper reçoit alors pour tâche de percer les mystères autour du bracelet. D'où vient-il ? À qui appartient-il ? Et pourquoi son grand-père a-t-il quitté l'île?

Télécharger Embracelet à 7,99 €





Cargo Rush (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 297 Mo, iOS 10.0, Roland Lentze) Les amateurs de train, les fans de jeux de train et tous ceux qui aiment les énigmes difficiles doivent essayer CargoRush!



Pouvez-vous passer tous les niveaux et faire le temps le plus rapide? Voulez-vous être le meilleur? Mettez-vous au défi de choisir le bon itinéraire, de livrer tout le fret dans le bon ordre et avec le temps le plus court.



Nous avons fièrement développé ce jeu avec 30 niveaux difficiles. Chaque niveau a sa propre difficulté et a différentes manières d'atteindre. Télécharger Cargo Rush à 2,29 €