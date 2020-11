Photo : L'iPhone 12 a été validé par DxOMark, mais il y a mieux

À chaque sortie de nouveau smartphone, le cabinet spécialisé dans l'analyse photo et vidéo DxOMark vérifie minutieusement les performances de l'appareil. Pour l'iPhone 12, il y a un beau travail et un magnifique accomplissement, mais le dernier smartphone d'Apple n'est pas le meilleur sur le marché. DxOMark explique avoir vu mieux... chez la concurrence !

Une bonne note pour l’iPhone 12, mais sans plus...

Cette année encore, Apple a utilisé les beaux discours habituels pour vanter les avancées sur les photos et les vidéos que sont capables de réaliser les nouveaux iPhone. Si la partie marketing d'Apple vend du rêve pour vous convaincre d'investir, la réalité est un peu différente quand des experts se penchent sur le cas de l'iPhone 12.

DxOMark reconnu mondialement pour ses rapports détaillés a attribué une note encourageante pour le nouveau smartphone d'Apple, mais loin d'être la meilleure !

Voici un petit rappel des spécifications clés des caméras de l'iPhone 12 :

Configuration à double caméra

Primaire : capteur de 12 MP avec 1,4 μm de pixels et objectif f/1,6 équivalent à 26 mm, OIS, PDAF

Ultra large : capteur de 12 MP 1/3,6 pouces et objectif f/2,4 équivalent 13 mm (14 mm mesurés)

Flash double LED

Vidéo 4K à 24/30/60 IPS, vidéo 1080p à 30/60/120/240 IPS, Dolby Vision HDR (jusqu'à 30 IPS), gyro-EIS

Pour effectuer un rapport complet, le cabinet explique avoir capturé plus de 3000 photos de test et plus de 2,5 heures de vidéo dans des environnements de laboratoire contrôlés, mais aussi dans des environnements naturels à l'extérieur comme à l'intérieur.

Tout a été testé pendant plusieurs journées et DxOMark en est persuadé, l'iPhone 12 est inférieur par rapport aux derniers smartphones de Huawei, Xiaomi, Oppo ou encore Samsung.

La note globale obtenue par l'iPhone 12 est de 122. Dans le détail, le smartphone affiche un score de 112 en vidéo, un mauvais score de 41 en zoom et un score de 132 dans les photos.

Si l'iPhone 12 est derrière les principaux concurrents, il arrive même à faire pire que l'iPhone 11 Pro Max de l'année dernière, il possède 2 points de moins. Mais évidemment, l’iPhone 12 Pro fait un peu mieux avec 128 points.

L'iPhone 12 gère bien les bases. L'exposition est généralement précise, bien que la plage dynamique puisse être plus large. Les couleurs sont agréables et généralement précises, malgré des variations occasionnelles. L'autofocus est une force pour l'iPhone 12 (comme c'est le cas sur toute la ligne familiale), avec un verrouillage de la mise au point rapidement et avec précision dans toutes les conditions d'éclairage. Les photos contiennent beaucoup de détails dans des niveaux de lumière lumineux à modérer.

Par contre, le bruit est plus présent, le mode portrait bokeh simulé est décevant, et l'absence d'un télémodule dédié entrave vraiment les performances de zoom sur le long terme.

Découvrez le test complet de DxOMark avec des comparatifs de photos entre plusieurs générations d'iPhone et de smartphones concurrents.