IKEA va vendre des boutons de raccourci physiques pour les Scènes

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

1

Depuis plusieurs mois, le géant suédois IKEA, spécialisé dans la conception et la vente de détail de mobilier et objets de décoration, s'est lancé dans les objets connectés pour la maison. Outre une enceinte, des rideaux ou encore des ampoules, la firme a également mis en place la possibilité de créer des Scènes via son application IKEA Home smart.



Pour faire simple, cette dernière permet, tout comme Apple Home, d'allumer ou d'éteindre ces fameux objets selon ce que vous faites, et votre présence ou non dans la maison.



Et pour aller encore plus loin, IKEA s'apprête à commercialiser des raccourcis physiques pour ces scènes.

IKEA va vendre des boutons physiques pour les Scènes

Ikea a déployé la prise en charge des scènes dans la dernière mise à jour du logiciel Home Smart. Les propriétaires de passerelles Ikea Tradfri exécutant le nouveau micrologiciel 1.12.31 peuvent désormais configurer des scènes pour contrôler plusieurs produits Home Smart à la fois.

Les scènes apparaîtront dans une section dédiée en haut de l'application Ikea Home Smart. Une scène suggérée par l'application est «Tout éteint», qui peut être configuré pour éteindre toutes les lumières Ikea de la maison tout en désactivant chaque haut-parleur compatible Sonos.

Mais, pour aller encore plus loin, il semblerait que IKEA s'apprête à commercialiser des boutons physiques pour mettre en place ces scènes. Découverts sur la liste des futurs objets de IKEA Lituanie, ces derniers seraient vendus 9,99 €.



On imagine qu'ils seront pratiques près de la porte d'entrée, lorsque vous rentrez ou que vous partez.

Télécharger l'app gratuite IKEA Home smart