La fin des boutons physiques sur les iPhone 15 Pro ? Kuo l'affirme !

Avec le retrait du bouton Home des iPhone, les seuls boutons physiques qui sont restés sont les boutons liés au volume, à la permutation entre le mode sonnerie/silencieux et le verrouillage. Jusqu'ici, aucune indiscrétion n'avait mentionné la disparition des boutons physiques au profit d'un iPhone 100% tactile. Ming-Chi Kuo vient d'assurer sur Twitter qu'il avait eu l'information que les boutons sur les côtés droit et gauche de l'iPhone allaient disparaître dès les iPhone 15 Pro.

Une première pour l'iPhone

Tôt ce matin, Kuo a tweeté que les deux iPhone haut de gamme qui sortiront à la rentrée 2023 pourraient définitivement abandonner leurs boutons mécaniques au profit d'un design complètement nouveau. Des moteurs Taptic supplémentaires situés à l'intérieur des côtés gauche et droit des iPhone auront pour mission d'offrir une légère vibration aux utilisateurs, cela donnera l'impression qu'ils appuient sur de vrais boutons.



Apple utilise a déjà utilisé cette technologie sur ses produits, l'entreprise sait qu'elle fait ses preuves et que les utilisateurs sont nombreux à privilégier ce type d'interaction plutôt qu'un vrai bouton. Par conséquent, on peut s'attendre avec les iPhone 15 Pro à 3 moteurs Taptic dans chaque iPhone, contre un précédemment.

Pour le moment, cette information n'est qu'au stade de la rumeur, il y a de fortes chances que nous obtenions plus de renseignements à ce sujet dans les prochains mois. Toutefois, il ne serait pas surprenant qu'Apple aille dans ce sens étant donné que l'entreprise a déjà supprimé le bouton Home de l'iPhone pour une interaction exclusivement tactile. Quand on regarde de plus près, on comprend qu'il s'agit de la suite logique vers le tout tactile.



Pour rappel, l'autre évolution majeure dans la conception des iPhone 15 pourrait aussi concerner la connectique, Apple abandonnerait le Lightning au profit de l'USB-C. L'entreprise suivrait la volonté de l'Union européenne qui souhaite une connectique universelle sur les produits électroniques !