Les MacBook M1 aiment se faire bronzer au soleil

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Les nouveaux Mac M1 ont amélioré trois choses par rapport aux processeurs Intel : l’autonomie (doublée), les performances et la gestion de la chaleur. Sur ce dernier point, les tests ont montré que les ordinateurs Apple sont désormais silencieux et peu enclins à chauffer, même quand on les pousse.



Le youtubeur Created Labs a voulu le confirmer avec un MacBook Air M1 exposé à un test un peu extrême face au soleil de l’été australien.

Le MacBook M1 ne chauffe jamais

Le testeur a mis à contribution son Mac M1 en utilisant une vidéo 8K afin de l’exporter en 4K avec le logiciel DaVinci Resolve en version 17.1 bêta. Cette mouture précise ajoute le support natif des Mac avec la puce M1 d’Apple sous MacOS 11 et donc évite de passer par l’émulation Rosetta.

Au début du test, le MacBook Air M1 affiche une température de 40 degrés quand il est placé à l’extérieur. A l’ombre, le vidéaste indique qu’il fait 45 degrés en Australie.



Après un peu plus de 5 minutes d’exportation vers le format 4K, la zone de la puce M1 est montée à 60 degrés. Le reste de l’ordinateur n’a pas bougé et affiche toujours 40 degrés, alors qu’il n’est pas pourvu de ventilateur. Un MacBook sous Intel chaufferait et ferait du bruit même avec une température de 20 degrés. D’ailleurs, le youtubeur a refait le test à 24 degrés en intérieur, et l’ordinateur a gardé le cap, tout en allant un peu plus vite. MacOS pilotant toujours la puissance délivrée par le professeur selon la chaleur dégagée pour éviter tout problème. C’était d’ailleurs un gros problème sur certains MacBook Pro Intel qui ne fournissait leur pleine puissance que sur de courtes périodes.



Voici la vidéo :