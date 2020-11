Nawa Technologies : une batterie de 800 km d'autonomie avec 5 min de charge

Corentin Ruffin

Cocorico ! Voilà une belle nouvelle qui provient de notre pays, et plus particulièrement d'Aix-en-Provence : en effet, une startup locale travaille en ce moment même sur une révolution dans le monde de la voiture électrique. Leur volonté ? Donner vie à une batterie capable d'offrir 800 km d'autonomie avec un temps de recharge impressionnant de 5 minutes...



Il faut dire que leur procédé a été créé grâce aux recherches du CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), et que le futur de la société pourrait être brillant.

Une startup française travaille sur une batterie révolutionnaire

Pour en savoir plus sur cette société française du nom de Nawa Technologies, nos confrères de France Info ont pu interviewer Ludovic Eveillard, directeur général de la startup. Celui-ci a ainsi révélé comment la solution a vu le jour :

Nous avons développé une nouvelle électrode fondée sur une technologie de nanotubes de carbone verticalement alignés, connue également sous l'appellation VACNT, un dérivé du graphène.

Ainsi, ce procédé permet "de fabriquer de super condensateurs 1000 fois plus rapides qu'une batterie lithium-ion" qui permettrait ainsi le développement de batteries "avec 800 à 1000 km d’autonomie, pouvant se recharger en 5 minutes". Selon l'homme, les premiers produits pourraient voir le jour durant l'année 2021, tandis que les premières intégrations se situeraient autour de 2024-2025.



Outre des chiffres impressionnants, ces batteries seraient également moins polluantes grâce à la réduction de la quantité de lithium et de cobalt.



