Voiture électrique : la borne à domicile sera moins chère en 2021

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

La France continue de mettre en place des systèmes et des aides financières pour les français qui souhaitent passer à l'électrique en 2021 et peut-être installer une borne de recharge à leur domicile. On parle ici d'une baisse de TVA de 5.5%.

Des remises sont prévues pour l'installation d'une borne de recharge électrique à son domicile

Les voitures électriques se démocratisent de plus en plus dans le monde entier et la France ne fait pas exception à la règle. Les derniers chiffres rapportent justement qu'en France, il s'est vendu deux fois plus de voitures électriques en 2020 qu'en 2019, preuve que ce type de voiture commence à faire son effet même si le chemin du 100% électrique est encore bien long. La France continue donc d'essayer de pousser les Français à se tourner vers l'achat d'une voiture électrique plutôt que thermique à travers des aides et offres sous certaines conditions. Le Sénat vient justement de valider un amendement notifié dans le "Projet de loi de finances pour 2021" qui stipule que l'installation d'une borne de recharge électrique à domicile bénéficiera d'une TVA réduite et donc par la même occasion, d'une réduction du prix final pour le consommateur.

Cette réduction de TVA devrait être effective dès le 1er janvier 2021 et vient donc modifier l'ancienne "règle" qui stipulait que le consommateur devait posséder un logement construit il y a moins de deux ans pour que la TVA réduite à 5,5% soit effective, ce qui au vu de la précision, ne concernait pas énormément de monde. Tous les français seront donc maintenant concernés par cette baisse de prix même si attention, petite précision pour ceux qui sont vraiment concernés par l'article, la TVA de 10% sur les prises spéciales sera toujours applicable aux logements construits il y a plus de deux ans.



