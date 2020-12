40 000 dollars de gains grâce à l'achat de 200 PS5

Bientôt deux semaines après sa sortie officielle, la PS5 est toujours aussi difficile à trouver que ce soit en magasin ou sur internet. Une aubaine pour cet américain qui s'est empressé d'en commander plus de 200 pour les revendre le double du prix par la suite et ainsi empocher un beau pactole.

La PS5 va lui faire gagner plus de 40 000 $

Si le sujet vous intéresse, vous êtes surement au courant, il y a actuellement une pénurie de PS5 depuis sa sortie officielle le jeudi 19 novembre 2020. Sur internet, nous avons pu constater énormément d'histoires comme la personne qui s'est rendue dans son magasin Maxxi-Games pour récupérer sa console et qui s'est retrouvée face à un vendeur lui expliquant que le prix était passé de 500€ à 600€. On a aussi entendu parler d'une histoire autour de la Fnac qui aurait "perdu" certaines consoles et donc obligé certains joueurs à patienter quelques jours supplémentaires, mais celle qui fait sûrement le plus de bruit, c'est la revente de consoles au prix fort par certains joueurs. Des prix parfois doublés, triplés voir même quadruplés...

Et bien sachez que ces derniers jours, un américain a carrément créé un business autour de la PS5. En effet, cet américain de 22 ans du nom de Mike a réussi à se procurer plus de 200 PS5 à l'aide d'un bot. Pour l'expliquer de manière simple, un bot est un système informatique qu'il a "payé" ou configurer lui-même et qui, à l'aide des informations qu'il a fourni, commandait à sa place les PS5 dès qu'il y avait du stock sur internet. Ainsi, il était sûr d'aller plus vite que les autres.



Bien évidemment, sur le plan éthique cette action paraît à première vue assez limite étant donné qu'il se fait du profit sur le dos de Playstation. De plus, il empêche certains joueurs de commander une console même s'il faut tout de même préciser que cette méthode n'est pas illégale. Pour l'instant, il n'est pas encore rentable mais nul doute qu'une fois tous les stocks revendus, il aura au minimum doublé son investissement qui est estimé à 80 000 à 100 000 euros selon les modèles choisis.



