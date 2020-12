L'Apple Car avec une encoche sur le pare-brise ?

Corentin Ruffin

Ce n'est plus un secret, Apple travaille actuellement sur l'arrivée de sa propre voiture autonome, sans que l'on sache pour quelle année ce grand projet verra le jour. Néanmoins, entre les bruits de couloir et la publication de brevets, nous avons une petite idée des technologies que l'Apple Car embarquera.



Et en parlant de brevet, un petit nouveau vient d'être rendu public et laisse présager la mise en place d'une encoche sur le véhicule. Une anecdote qui peut faire sourire tant celui-ci est décrié sur l'iPhone actuel...



Cependant, contrairement au smartphone, la présence de cette encoche aura une vraie raison d'être.

Une Apple Car qui embarquerait une encoche

S'il est difficile d'anticiper tout ce que nous prépare Apple pour son futur véhicule, on sait d'ores et déjà que celui-ci devrait être autonome. Pour ce faire, et c'est bien normal, la voiture aura le droit à des capteurs disséminés un peu partout : tout comme pour la fonctionnalité Face ID, Apple pourrait prévoir une encoche avec ces fameux capteurs. On parle d'une "partie avant ouverte qui est positionnée au niveau de l'ouverture formée à travers le panneau de carrosserie extérieur [logeant] un panneau en verre trempé de qualité optique".

Les capteurs peuvent inclure, à titre d'exemple, des caméras à spectre visible, des caméras infrarouges, des émetteurs infrarouges et des capteurs LiDAR (qui incluent des émetteurs et des détecteurs). Certains capteurs ne tolèrent pas la dégradation du signal qui peut se produire lorsque les signaux émis et / ou reçus passent à travers du verre, du plastique ou d'autres matériaux transmettant les signaux



Fait surprenant, le brevet décrit également les différents composants nécessaires pour la réalisation de ce brevet. Preuve d'une mise en place prévue ?



