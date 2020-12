Apple embauche Josh Elman pour son App Store

Pour renforcer ses équipes, Apple n'hésite pas à sortir son carnet de chèques pour débaucher de grands noms du marché : le dernier en date semble être un certain Josh Elman, un ancien capital-risqueur de chez Greylock Partners. Son nouveau rôle semble fort intéressant puisqu'il rejoint l'équipe de l'App Store, et plus particulièrement la charge de la découverte d'applications.



Le principal intéressé à confirmer la nouvelle via le réseau social Twitter, hier, pas peu fier de rejoindre la Pomme pour un nouveau défi.

Josh Elman rejoint l'équipe découverte de l'App Store

2/ I’m joining Apple to work on @AppStore and help customers discover the best apps for them. — Josh Elman 🇺🇸 (@joshelman) November 30, 2020

Comme l'explique Bloomberg, Elman a dirigé les premiers investissements dans Discord durant son aventure avec Greylock Partners. Mais, ce n'est pas son seul historique puisque l'homme a également été vice-président de l'application de négociation d'actions Robinhood jusqu'à l'année précédente.



Son CV semble complet, arborant également une présence dans les conseils d'administration de Nextdoor, Musical.ly, ainsi que Houseparty, Medium, SmartThings, etc.

Le rôle d'Elman se concentrera sur la découverte d'applications pour les clients. Il prendra du recul par rapport aux investissements et aux conseils d'administration auxquels il siège, notamment l'application de communication Discord et le site de blogging Medium.



