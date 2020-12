Apple TV+ : Le thriller psychologique "Surface" sera tourné en 2021

Il y a 6 heures

Julien Russo

1

Si la fin de l'année 2020 a été assez calme en ajout de contenus sur Apple TV+ (à cause des tournages suspendus pendant plusieurs mois à cause du Covid-19), attendez-vous à de nombreuses surprises en 2021. En effet, la firme de Cupertino a un planning déjà très chargé en nouveautés et l'une des plus attendues s'appelle "Surface" et elle s'annonce incroyable !

Apple n'a pas fini de vous surprendre sur TV+

Dans quelques mois, nous allons retrouver la saison 2 de plusieurs séries originales Apple comme Servant ou encore Ted Lasso, mais également de nouveaux programmes comme "Surface" le thriller psychologie de Veronica West qui est la productrice exécutive et la co-créatrice de High Fidelity.

Surface est une série en huit épisodes qui sera créée et écrite par West. À la production on retrouve Hello Sunshine et Apple Studios qui vont travailler main dans la main sur ce projet.

Si nous n'avons pour l'instant que très peu d'information sur cette nouvelle série, on sait quand même que Gugu Mbatha-Raw qui a joué aux côtés de Reese Witherspoon dans The Morning Show aura l'un des rôles principaux dans Surface.

Le tournage devrait commencer à partir de 2021, il s'agira de la quatrième collaboration entre Hello Sunshine et Apple Studios, les deux entités ont déjà travaillé sur The Morning Show, Truth Be Told et My King of Country (à venir).



Source