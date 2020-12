MagSafe Duo : le nouveau chargeur disponible sur l'Apple Store

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

On l'attendait avec grande impatience, voilà que c'est officiel depuis ce matin : le nouveau chargeur MagSafe Duo est désormais disponible à la commande sur le site Web d'Apple. Présenté lors du keynote d'octobre, l'accessoire permet notamment de charger à la fois l'iPhone et l'Apple Watch.



À défaut de voir un jour le AirPower être commercialisé, voilà déjà une bonne nouvelle pour les amateurs de charge sans fil.

Le MagSafe Duo est disponible sur l'Apple Store

Nous le savions, la commercialisation du MagSafe Duo était imminente, d'autant plus lorsqu’hier, un revendeur suisse a lancé les précommandes de l'accessoire avec livraison estimée au 21 décembre. Une erreur qui n'a anticipé que le lancement officiel quelques heures plus tard, avec une disponibilité sur l'Apple Store américain.



Un peu plus tard dans la nuit, c'est dans les autres pays que l'accessoire a été lancé, notamment en France au prix de 149€.

Le chargeur double MagSafe vous permet de recharger facilement vos iPhone, Apple Watch, boîtier de charge sans fil pour AirPods ou autres appareils certifiés Qi. Placez vos appareils sur le chargeur. Ce simple contact suffit pour lancer une charge régulière et efficace. Ce chargeur se replie de façon compacte pour vous suivre dans tous vos déplacements.

Rappelons que le Duo permet de charger à 11 W avec un adaptateur 20 W non fourni et à 14 W avec un accessoire 27 W ou supérieur.