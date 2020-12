Qualcomm lance son Snapdragon 888 pour concurrencer la puce A14

Qualcomm vient de révéler son tout nouveau processeur baptisé Snapdragon 888 qui va venir succéder au Snapdragon 865. En attendant la deuxième conférence plus technique qui doit se dérouler aujourd'hui, revenons ensemble sur les premières infos officielles.

Le Qualcomm SnapDragon 888 tente de rivaliser avec l'A14 d'Apple

Hier avait lieu une grande conférence de fin d'année organisée par Qualcomm lors de laquelle on a pu découvrir les nouveautés à venir au niveau du processeur Qualcomm 2021 et autant dire qu'après avoir découvert la puce A14 de chez Apple, on en attendait beaucoup du côté d'Android. C'est donc lors de cette conférence que Qualcomm a dévoilé son tout nouveau Soc haut de gamme prévu pour remplacer le Snapdragon 865, à savoir le Snadragon 888.



Ce tout nouveau processeur va venir équiper bon nombre de smartphones dès 2021 parmi lesquels on retrouve les fameux OnePlus 9, Xiaomi Mi 11 et le futur smartphone haut de gamme de chez Realme qui n'a que pour l'instant le nom de code "Race".



Pour ce qui est de la partie technique, Qualcomm va donner une autre conférence aujourd'hui à la même heure mais cela ne nous empêche pas de faire un point sur les premières infos et ce que nous savons déjà. Tout d'abord, comme souligné plus haut, il se nommera Snapdragon 888 et prend la relève du Snapdragon 865. Deuxièmement, on s'en doutait mais c'est toujours bon de le rappeler, il sera équipé du modem 5G "Snapdragon X60" compatible avec tous les types de 5G. On note aussi l'arrivée d'un nouveau processeur d'image Spectra de même qu'une toute nouvelle génération de processeurs au niveau de l'intelligence artificielle - AI Engine (de 6e génération) - qui vous vous en doutez vont permettre une meilleure puissance de calcul, une vitesse accrue et une fluidité des mouvements à l'intérieur des smartphones équipés de cette nouvelle puce qui est enfin gravée en 5nm comme l’Apple A14 et le Kirin 9000.



Nous ne manquerons pas de surveiller les premiers benchmarks pour comparer avec les performances des iPhone 12.



Voici la liste des marques qui vont proposer des smartphones avec le 888 :