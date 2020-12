Sorties jeux : WWE Undefeated, Startup Panic, The Complex

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Réagir

Aujourd'hui 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement WWE Undefeated, Startup Panic, The Complex.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

WWE Undefeated (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 320 Mo, iOS 10.0, nWay Inc.) Jouez au premier jeu WWE proposant des duels en temps réel sur votre smartphone. Conçu de A à Z pour le mobile, WWE Undefeated offre des matchs fulgurants qui associent la rapidité de l'arcade à la profondeur stratégique d'un RPG. Récupérez et améliorez des techniques de catch pour créer l'arsenal de votre Superstar WWE et dominer vos adversaires. Vivez une action incroyable avec des attaques brutales, des poses exagérées et des coups spectaculaires. Rejoignez une faction pour partager vos coups et vos stratégies. Montrez au monde ce que vous valez dans le championnat WWE.

Télécharger le jeu gratuit WWE Undefeated





Puzzle Box (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v10.0.10, 265 Mo, iOS 13.0, Tomasz Klawender) Prenez le contrôle de la sphère mystique. Voyagez dans des contrées lointaines pour résoudre des énigmes anciennes et découvrir les mystères qu'elles renferment.



PuzzleBox a été inspiré par les boîtes de puzzle japonaises et les puzzles de plates-formes en les fusionnent dans une expérience de jeu unique en son genre, basé sur l'accéléromètre.



PuzzleBox propose des énigmes d'aventure comportant des obstacles dangereux et mettront à l'épreuve vos réflexes et vos compétences avec un gameplay plus rapide. Télécharger le jeu gratuit Puzzle Box





Ninja Chowdown (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.1, 100 Mo, iOS 12.4, Abylight S.L.) Faites la connaissance de Donatsu, le ninja agile et enrobé du Donut-Jo, magasin de donuts le jour, dojo ninja la nuit.



Découvrez les aventures trépidantes de Donatsu et sa course pleine d'action, d'humour et de couleurs dans un monde où règnent les clans de différentes cuisines, l'amour des bons mots et de la rigolade. Mais attention : ce n'est pas qu'un jeu de plateforme. Laissez-vous surprendre !

Télécharger le jeu gratuit Ninja Chowdown





New Star Baseball (Jeu, Jeux de rôle / Sports, iPhone / iPad, v0.9.0, 176 Mo, iOS 12.0, Five Aces Publishing Ltd.) Passez à l'action en tant que prochaine grande superstar du baseball - et vivez la vie de montagnes russes d'un joueur professionnel dans «NEW STAR BASEBALL».



Arraché tout droit du lycée par les meilleurs scouts de baseball qui croient que vous pourriez être un joueur incroyable : c'est à vous de leur donner raison face à la dure réalité du baseball compétitif dans les grandes ligues. Saisirez-vous votre chance et tirerez-vous parti de vos talents uniques pour accéder au temple de la renommée? Ou plongerez-vous tête baissée dans les tentations des casinos fastueux et de tous les luxes que l'argent peut acheter? Télécharger le jeu gratuit New Star Baseball





Delta0 (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.02, 117 Mo, iOS 10.0, Jean-Sebastien Royer) Dans Delta0, vous devez obtenir le même nombre que ce que vous voyez dans le coin à partir de la somme des 3 cercles reliés par un triangle.



Chaque grand cercle contient un numéro à l'intérieur.

Chaque triangle est connecté à 3 grands cercles et représente une somme.



Un triangle vert signifie que vous avez la même somme que le nombre attendu au coin. Un bon casse-tête ! Télécharger le jeu gratuit Delta0





Clusterduck (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1, 136 Mo, iOS 12.0, PikPok) CLUSTERDUCK vise à faire éclore autant de canards que possible. Plus les canards éclosent, plus les choses étranges se produisent.



Les canards commencent à muter génétiquement! Avec chaque génération de canards qui éclosent, les chances que les choses tournent terriblement mal augmentent à un rythme alarmant.



Avez-vous déjà vu un canard avec une épée pour une tête ou un sabot de cheval pour une aile? Télécharger le jeu gratuit Clusterduck





Circle Loop! (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 50 Mo, iOS 10.0, Onetap Co.,Ltd) Circle Loop! est un jeu de puzzle relaxant et minimaliste qui propose plus de 100 niveaux.



Les points forts : Sautez un point à la dernière boucle en utilisant l'élan créé par les précédents

Appuyez sur l'espace pour commencer à bouger

Commandes simples à une touche

Jeu de puzzle cérébral complexe et stimulant

Plateforme de précision

Norme de physique réaliste Télécharger le jeu gratuit Circle Loop!





Nouveaux jeux payants iOS :

Startup Panic (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 1,6 Go, iOS 10.0, tinyBuild LLC) Quittez votre boulot actuel et lancez votre start-up ! Survivez à la bulle technologique, affrontez des PDG, et transformez votre bureau de programmeur en pyjama pour en faire un haut lieu du sabotage de la concurrence ! Évitez aussi de vous faire pirater... ou kidnapper....



Startup Panic est un excellent jeu de simulation dans le monde des entreprises, avec pour but que de vous faire connaître mondialement.

Télécharger Startup Panic à 6,99 €





Puzzling Peaks EXE (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v2.1, 51 Mo, iOS 9.0, Darius Immanuel Guerrero) Puzzling Peaks EXE est un jeu de puzzle de physique hilarant sur un héros sphérique nommé Knightly, un administrateur très confiant nommé Jasmin et un robot original et artificiellement intelligent nommé A.I.D.E.



Le studio a utilisé une combinaison de pixel art époustouflant, de musique et de techniques narratives uniques pour peindre une charmante histoire postmoderne qui gardera les joueurs intrigués et divertis jusqu'à la fin. Ce jeu propose un mécanisme de jeu distinct: notre héros ne peut pas se déplacer seul, vous devrez donc faire pivoter les plates-formes et manipuler les environnements pour le lancer dans un magnifique monde 16 bits...



Télécharger Puzzling Peaks EXE à 2,29 €