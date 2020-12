Apple TV+ : une série sur Hillary Clinton et sa fille Chelsea

Apple n'arrête plus d'enrichir son service Apple TV+ et cette fois-ci, c'est un genre de documentaire série qui va débarquer dans le prochains mois avec à la réalisation et en même temps dans le rôle d'actrice principale, Hillary Clinton, ancienne sénatrice et secrétaire d'Etat des Etats-Unis.

Le livre The Book of Gutsy Women va avoir le droit à une forme de docu-série sur Apple TV+. Cet ouvrage est co-écrit par Hillary Clinton, ancienne première dame des Etats-Unis et sa fille Chelsea. De manière logique, la série sera réalisée par Hillary Clinton et sa fille qui occuperont également les premiers rôles en tant qu'actrices.

Le spin-of n'est pas encore connu mais il est logique que ce docu-série sera une adaptation pure et dure du livre. Dans ce livre, la mère et la fille Clinton proposent des portraits de femmes courageuses à travers les époques. Elles expliquent aussi l'influence que ces femmes ont eues sur leurs propres décisions dans leurs vies personnelles.



Elles ont déclaré :

Nous ne conaissons pas encore la date de sortie sur Apple TV+ mais une chose est sûre, c'est que cela risque de "cartonner" étant donné que le livre est resté pendant dix semaines dans la catégorie "meilleures ventes de l'année" du New York Times.

The world needs more change-makers. And I believe telling the stories of people who defy the odds and march forward will inspire others to do the same.



Alongside filmmaker @sambranson, @ChelseaClinton and I are proud to launch HiddenLight Productions. pic.twitter.com/xLs626xrrd