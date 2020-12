Brevet : un futur MacBook de couleur noir mat ?

Alexandre Godard

Un nouveau brevet signé Apple parle d'un futur MacBook couleur noir mat. Il est aussi expliqué les difficultés à concevoir un produit parfait avec cette couleur, ce qui indique également qu'il pourrait ne jamais voir le jour tant on sait que la marque à la pomme ne sortira jamais un produit dont elle n'a pas obtenu le résultat parfait.

Un MacBook noir mat ça vous tente ?

Peut-être que cela fait partie de votre liste de souhaits en ce qui concerne les futurs MacBook ou peut-être même que vous n'y avez jamais pensé, mais un dernier brevet au nom d'Apple montre que la marque à la pomme travaille bien sur un MacBook de couleur noir mat. Jusqu'ici, nous avons eu le droit à du gris foncé, anthracite mais jamais du noir pur et mat. Apple en donne la raison.



Voici les propos écrits dans le brevet :

Les boîtiers pour dispositifs électroniques portables peuvent comprendre une couche anodisée qui peut être teinte de différentes couleurs afin d'améliorer leur attrait cosmétique pour les consommateurs. Cependant, certaines couleurs sont beaucoup plus difficiles à réaliser que d'autres. En particulier, les tentatives des fabricants d'appareils électroniques grand public pour obtenir une véritable couleur noire ont échoué. En effet, les meilleures tentatives n'ont atteint qu'une couleur gris foncé. L'un des défis pour obtenir une véritable couleur noire est que le métal anodisé peut avoir une finition en soie relativement élevée, qui est capable de refléter de manière spéculaire de grandes quantités de lumière visible […] Le simple dépôt de particules de colorant dans les pores d'une couche anodisée est insuffisant pour conférer une véritable couleur noire. Une partie du défi pour obtenir une vraie couleur noire est que la surface de ces boîtiers a généralement une finition brillante, ce qui contribue à la réflexion spéculaire d'une grande quantité de lumière visible.

Par la suite, Apple explique comment ils comptent y parvenir :

La surface anodisée gravée des enceintes ayant des caractéristiques de piégeage de lumière (également appelées caractéristiques d'absorption de lumière) est capable d'absorber généralement presque toute la lumière visible incidente sur celle-ci. De plus, toute lumière visible non absorbée par les éléments de piégeage de la lumière est réfléchie de manière diffuse par les fonctions de piégeage de lumière. En conséquence, la pièce anodisée gravée est caractérisée comme ayant une finition mate peu brillante. La finition mate et peu brillante associée à des particules de couleur noire infusées dans les pores sont capables de masquer les géométries de surface de la surface externe.

Après avoir lu cette explication un peu complexe, on comprend qu'il ne suffit pas juste de fabriquer un produit et de le "peindre" en noir. Avec ce brevet, la firme de Cupertino nous fait comprendre qu'elle aimerait bien qu'un futur MacBook couleur noir mat soit disponible à la vente malgré le fait que pour que le produit soit parfait, cela reste très complexe. Comme toujours, quel que soit le domaine, un brevet reste un brevet ce qui signifie qu'il peut être abandonné à tout moment et donc ne jamais voir le jour.



