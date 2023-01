Le câble MagSafe du MacBook Pro 2023 est assorti à la couleur

Avant qu'Apple ne passe à la connectivité USB-C exclusive en 2016, les MacBook s'appuyaient sur la technologie aimantée MagSafe pour la recharge. L'un des éléments les plus remarquables de la gamme MacBook Pro 14 et 16 pouces redessinée par Apple en 2021 était justement le retour de MagSafe, cinq ans après. Mais Apple a oublié une chose : le câble de chargement MagSafe fourni était toujours gris clair, quelle que soit la couleur de votre MacBook Pro. Le résultat était une faute de goût, un souci esthétique, mais ce n'était pas un problème majeur. Lorsqu'elle a présenté le MacBook Air M2 l'année dernière, Apple a résolu ce problème en fournissant pour la première fois des câbles de charge MagSafe de couleur assortie. Chaque variante du MacBook était accompagnée par un câble MagSafe 3 similaire. Avec la mise à jour 2023 du MacBook Pro , vous recevrez également un câble de chargement MagSafe qui correspond à la couleur de votre appareil lorsque vous l'achetez. Par conséquent, vous recevrez un câble gris foncé si vous achetez un nouveau MacBook Pro gris sidéral, ou un câble gris clair sera inclus si vous l'achetez en coloris argent. Voici le résultat :

Outre les puces M2 Pro et M2 Max qui équipent les nouveaux MacBook Pro 2023, Apple a procédé à plusieurs ajustements bienvenus comme une connectivité de pointe (WiFi 6E, Bluetooth, etc) mais aussi un changement esthétique sur les chargeurs MagSafe qui sont désormais de couleur assortie à l'ordinateur, soit argent ou gris sidéral.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.