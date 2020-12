Un programme de réparation de l’écran tactile des iPhone 11

Apple a déterminé que l’écran d’un nombre limité d’iPhone 11 était susceptible de ne plus répondre aux commandes tactiles du fait d’un problème affectant le module écran. Les appareils concernés ont été fabriqués entre novembre 2019 et mai 2020.

Le programme de remplacement est exclusif au modèle normal d'iPhone 11 et ne s'applique pas à l'iPhone 11 Pro ou à l'iPhone 11 Pro Max.

Comme indiqué par Apple, un faible pourcentage des modèles d'iPhone 11 fabriqués entre novembre 2019 et mai 2020 sont touchés par ce problème. La société affirme que le problème est lié à une défaillance du module d'affichage, qui doit être remplacé pour que le téléphone fonctionne à nouveau correctement.

Apple a annoncé aujourd'hui un nouveau programme de réparation pour l'iPhone 11. Selon la société basée à Cupertino, certains utilisateurs d'iPhone 11 pourraient rencontrer des problèmes au niveau de l'écran tactile qui ne répond plus au toucher.

