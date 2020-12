#BlackFriday : Promo sur l’iPhone SE 2020 à 449€

Medhi Naitmazi

Le nouvel iPhone SE a été la bonne surprise de début 2020 avec un excellent rapport qualité / prix qui a déclenché de nombreuses ventes auprès d’un public soucieux de son budget et désirant un téléphone performant.



Celui qui est déjà le moins cher de tous les iPhone, voit son prix baisser à 449€ chez Amazon et Darty pour le Black Friday. On le rappelle, Apple vend directement et officiellement ses produits chez le géant du commerce en ligne.

Les arguments de l’iPhone SE 2

Si vous avez lu notre comparatif entre iPhone SE ainsi que notre test, vous savez que le dernier iPhone avec Touch ID de la gamme possède de sérieux arguments avec des performances au niveau de l'iPhone 11 Pro, des photos aussi bonnes que sur l'iPhone XR (dont le mode Portrait), sans oublier sa connectivité 4G LTE Gigabit, sa eSIM et son WiFi 6 dernier cri.



Mais ce n’est pas tout, puisque l’iPhone SE 2020 qui reprend le design de l’iPhone 8 offre également la recharge sans fil, l'étanchéité, le True Tone, Haptic Touch, l'enregistrement sonore stéréo ou encore le partage audio avec des AirPods.

Une réduction sur le prix de l’iPhone SE 2

Si le petit écran LCD de 4,7 pouces (le meilleur du marché), vous suffit, alors vous pouvez foncer et acheter l'iPhone SE 2020 à 449€ sur Amazon au lieu de 489€ en version 64 Go.



De son côté, Darty propose également la même promotion pour l’iPhone SE.



Voilà une belle idée de cadeau... à compéter avec notre sélection des meilleures coques pour iPhone SE.