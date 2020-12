Apple Music désormais compatible avec les Google Nest

Bref, vous l'aurez compris, vous allez enfin pouvoir vous servir d'Apple Music de la même manière que si vous parliez à Siri. Après la possibilité de changer son navigateur et son service mail par défaut sur iPhone grâce à iOS 14 , voilà qu'Apple s'ouvre encore un peu au monde extérieur et ce n'est pas pour nous déplaire. Source

À partir d'aujourd'hui, dans plusieurs pays dont la France , Apple Music est enfin reconnu par les produits Nest (enceintes et écrans) intégrant Google Assistant. Cette nouvelle annonce signifie que vous pourrez désormais identifier Apple Music comme votre service de streaming musical par défaut sur vos appareils équipés de Google Assistant comme le nouveau Nest Audio par exemple. Cela va permettre également de pouvoir demander à la voix de Google toutes les actions liées à Apple Music comme "changer de morceau", "mettre en pause"... sans avoir besoin de notifier le service dans votre question.

