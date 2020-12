Good Sudoku ajoute 7 techniques et 14 000 puzzles sur iPhone, iPad et Mac

Il y a 53 min

Alban Martin

Réagir

Good Sudoku de Zach Gage et Jack Schlesinger est de retour avec une mise à jour intéressante sur iOS, iPadOS et macOS. Cette excellente interprétation du Sudoku que l'on avait découvert à sa sortie cet été propose une expérience enrichissante pour les novices comme les experts du jeu de mathématiques, le tout bien ficelé grâce à une réalisation de grande qualité.



On trouve par exemple un résolveur qui permet de débloquer une situation, une information sur les techniques requises à chaque niveau ou encore un système de comptage pour se concentrer sur l'essentiel du jeu.



Good Sudoku : la mise à jour à ne pas manquer

Ce week-end, une mise à jour majeure du jeu a été publiée, apportant 7 techniques supplémentaires, notamment Finned Fish, Simple Colors, Empty Rectangles, ou encore Skyscrapers. La mise à jour apporte également plus de 14 000 nouveaux puzzles.



En plus de cela, Good Sudoku 1.0.8 apporte le support des claviers avec la possibilité de modifier le mapping des touches. C'est parfait pour l'iPad et les nouveaux Mac M1 avec lesquels le jeu est compatible.



Regardez la bande-annonce de Good Sudoku ci-dessous :



Good Sudoku 1.0.8 dispose également d'un système de sauvegarde amélioré assurant un chargement et une sauvegarde plus rapides.



Si vous n'avez pas encore joué à Good Sudoku, vous pouvez l'obtenir gratuitement sur l'App Store pour iOS. Il y a un achat unique dans l'application pour déverrouiller le jeu complet et supprimer la publicité. Si vous utilisez Android, il est toujours prévu de porter Good Sudoku sur Android.

Télécharger le jeu gratuit Good Sudoku by Zach Gage