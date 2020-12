Apple officialise le casque AirPods Max à 629€

Il y a 1 heure (Màj il y a 56 min)

Alban Martin

27

C'était attendu, Apple officialise son premier casque. Il ne s'agit pas du AirPods Studio mais du AirPods Max qui offre un son haute fidélité incroyable, un égaliseur adaptatif, une suppression active du bruit et un son spatial. Sans oublier une couronne digitale empruntée à l'Apple Watch. Le tout en cinq coloris et à 549$ ou 629€ en France et sans logo Apple.

AirPods Max : livraison le 15 décembre pour le casque Apple (très) haut de gamme

Apple a annoncé aujourd'hui les AirPods Max, des écouteurs sans fil innovants qui apportent la magie des AirPods dans un design supra-auriculaire avec un son haute fidélité. Les AirPods Max combinent une conception acoustique personnalisée, la puce H1 et un logiciel avancé (iOS 14.3) pour alimenter l'audio computationel pour une expérience d'écoute révolutionnaire avec un égaliseur adaptatif, l'annulation active du bruit, ainsi que les modes transparence et audio spatial. Les AirPods Max sont disponibles en cinq couleurs, dont le gris sidéral, l'argent, le bleu ciel, le vert et le rose, et sont disponibles à la commande à partir d'aujourd'hui, avec une disponibilité à partir du mardi 15 décembre.



Apple avance une autonomie de 20 heures et 1,5 heure d'écoute en 5 minutes de charge. La firme fournit un Smart Case de rangement en cuir et un câble USB-C pour la recharge. Comme les écouteurs AirPods, la connexion est sans effort puisque les AirPods Max se connectent immédiatement à votre iPhone ou iPad en les plaçant à proximité de votre appareil.



Enfin, Apple propose en option un câble Lightning vers mini jack en noir ou blanc à 39 euros, pour une utilisation en filaire.



Élegant et bourré de technologie le AirPods Max est aussi très cher. Les concurrents sont souvent à moitié prix quand on regarde chez Bose, Sony et autre. Apple prépare-t-elle une gamme complète avec un casque AirPods Mini ?



Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d'Apple, a déclaré :

Les AirPods sont les écouteurs les plus populaires au monde, appréciés pour leur configuration sans effort, leur qualité sonore incroyable et leur design emblématique. Avec les AirPods Max, nous apportons cette expérience AirPods magique à un design supra-auriculaire époustouflant avec un son haute fidélité.

La conception acoustique personnalisée, combinée à de puissantes puces H1 et à un logiciel avancé, permet aux AirPods Max d'utiliser l'audio informatique pour offrir sans fil l'expérience d'écoute personnelle ultime.

Conception acoustique personnalisée

De la coque aux coussinets d'oreille, chaque partie de l'AirPods Max est évidemment soigneusement conçue pour offrir des performances acoustiques exceptionnelles à chaque utilisateur. La canopée en maille respirante, enjambant le bandeau, est conçue pour répartir le poids et réduire la pression sur la tête. Le cadre du serre-tête en acier inoxydable offre résistance, flexibilité et confort pour une grande variété de formes et de tailles de tête. Les bras télescopiques du serre-tête s'étendent et restent en place en douceur pour maintenir l'ajustement souhaité.



Chaque oreillette se fixe au serre-tête grâce à un mécanisme révolutionnaire qui équilibre et distribue la pression de l'oreillette, et lui permet de pivoter et de tourner indépendamment pour s'adapter aux contours uniques de la tête de l'utilisateur. Chaque coussin d'oreille utilise une mousse à mémoire de forme acoustique pour créer une étanchéité efficace - un facteur essentiel pour délivrer un son immersif. La Digital Crown, inspirée de l'Apple Watch, offre un contrôle précis du volume et la possibilité de lire ou de mettre en pause l'audio, de sauter des pistes, de répondre ou de mettre fin aux appels téléphoniques et d'activer Siri.

Expérience d'écoute révolutionnaire

Les AirPods Max sont dotés d'un haut-parleur dynamique de 40 mm conçu par Apple qui fournit des basses riches et profondes, des médiums précis et une extension de haute fréquence nette pour que chaque note puisse être entendue. Un moteur unique à double aimant annulaire en néodyme permet aux AirPods Max de maintenir une distorsion harmonique totale inférieure à 1% sur toute la plage audible, même au volume maximal. Équipé d'une puce H1 conçue par Apple dans chaque oreillette, une conception acoustique personnalisée et des logiciels avancés, les AirPods Max utilisent l'audio informatique pour offrir une expérience d'écoute de la plus haute qualité possible.



Utilisant chacun des 10 cœurs audio des puces - capables de 9 milliards d’opérations par seconde - l’audio de calcul alimente une expérience d’écoute révolutionnaire qui comprend l’égalisation adaptative, l’annulation active du bruit, le mode Transparence et l’audio spatial.