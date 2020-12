Apple TV+ : L'émission "Mariah Carey's Magical Chistmas Special" est un succès

Il y a 1 heure

William Teixeira

Réagir

Pour cette fin d'année, Apple n'a pas investi dans les séries et films de Noël, une petite déception qu'ont ressentie de nombreux abonnés Apple TV+ qui sont sensibles à la magie de Noël. La firme de Cupertino aura quand même fait un effort avec une émission spéciale où on retrouve Mariah Carey à la présentation. Visiblement, la pomme a vu juste puisque le programme Mariah Carey's Magical Christmas Spécial réalise un carton d'audience spectaculaire !

Le programme a conquis les abonnés Apple TV+

Apple ne livre pas ses rapports d'audience concernant la popularité de ses programmes originaux, mais des sources proches de la plateforme de streaming se disent capables de savoir le succès ou non d'une série, film, documentaire ou émission disponible dans le catalogue d'Apple TV+.

Le média Hollywood Reporter confirme avoir pu discuter pendant de longues minutes avec des personnes bien renseignées, celles-ci affirment que l'émission spéciale Noël de Mariah Carey serait un succès phénoménal, bien au-delà des attentes initiales !



Mariah Carey's Magical Christmas Special serait en tête du classement des programmes les plus regardé dans les 100 pays où Apple TV+ est disponible. L'émission arrive à battre des séries originales à fort succès comme Défendre Jacob ou encore Ted Lasso.

La force du programme se réalise essentiellement avec les nombreux invités qui ont participé au programme de Noël d'Apple TV+. Dans les stars présentes, on retrouve Tiffany Haddish, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg ou encore Jermaine Dupri. Cette diversité d'artistes a permis d'attirer un maximum d'abonnés !

L'émission spéciale aura aussi permis de dévoiler la musique "Oh Santa !" en featuring avec Jennifer Hudson et Ariana Grande. Le morceau qui reste quelques jours en exclusivité sur Apple Music a rapidement atteint la première place du classement d'Apple Music des musiques les plus écoutées sur le service de streaming.



Source