Le casque AirPods Studio lancé cette semaine ?

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Nous sommes le 8 décembre, une date pointée du doigt par L0vetodream qui annonçait une surprise de la part d’Apple. Si les espoirs d’une nouvelle Apple TV 4K se sont envolés hier, AppleTrack a déclaré aujourd'hui qu'Apple prévoyait un lancement imminent du casque AirPods Studio.

Le casque d’Apple annoncé ce mardi ?

Selon plusieurs sources d’AppleTrack, les écouteurs supra-auriculaires «AirPods Studio» d'Apple sont prêts à être officiellement annoncés et ils pourraient être le mystérieux produit que la société est censée présenter cette semaine.



Les rumeurs sur le AirPods Studio existent depuis longtemps, mais aucun consensus n’a été trouvé sur la date de lancement. Alors que certains attendent le AirPods Studio pour 2020, d'autres ont affirmé que le produit avait été retardé jusqu'en 2021.



AppleTrack n'a pas beaucoup de crédits sur le partage de rumeurs et de fuites, le rapport d'aujourd'hui est donc à prendre des pincettes. Cependant, il convient de mentionner que Mark Gurman de Bloomberg a partagé aujourd'hui l'un de ses articles sur Twitter dans lequel il a déclaré :

Apple envisage toujours d'annoncer des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme à réduction de bruit.

iPhoneSoft a appris plus tôt cette année que le AirPods Studio aura une détection d'oreille pour mettre automatiquement la musique en pause, un son HiFi et des paramètres d'égalisation avancés, tandis que la firme à la pomme a prévu des versions sport et premium. Rappelons également que la version bêta d'iOS 14.3 cache une nouvelle icône qui ressemble à la prétendue image du AirPods Studio. On parle d’un prix entre 300 et 500$.