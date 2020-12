Google Stadia : Le stream sur YouTube est en cours de déploiement

Google Stadia n'est pas le service le plus populaire sur le marché, mais la firme de Mountain View fait tout pour vous donner envie d'essayer son service de jeu. Il y a plus d'un an, Google avait promis la possibilité de diffuser en direct sur YouTube les jeux auxquels vous jouez sur Stadia. Depuis le début de l'année 2019, nous n'avions plus de nouvelle, certains streamers pensaient même que Google avait abandonné ce projet. Heureusement, la fonction commence à apparaitre !

Un livestream sur YouTube, mais pas sur Twitch

Le streaming des jeux vidéos est devenu une tendance impressionnante, avec la montée en puissance de Twitch et les streams qui sont devenus omniprésents sur YouTube et Facebook Gaming, il était tout à fait logique que Google ajoute la possibilité de streamer directement depuis Google Stadia.

Cette nouvelle possibilité va permettre à tous les joueurs de diffuser en direct leurs parties sur leur compte YouTube !

Plusieurs indices repérés par Engadget montrent que Google prépare en ce moment les fonctionnalités de bases, on peut par exemple apercevoir des options facultatives comme Crowd Choice et Crowd Play. Google Stadia vous demande également si votre diffusion peut convenir à un public de moins de 18 ans avant de lancer le stream.

Pour l'instant, le livestream sur Google Stadia est en cours de déploiement et devrait être disponible pour l’ensemble des abonnés au service d’ici quelques heures. À noter que huit nouveaux pays vont pouvoir enfin accéder à Stadia, il s'agit de la République tchèque, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Suisse et la Hongrie. Ils auront tous eux aussi la fonctionnalité qui permet de diffuser sur YouTube.



