Apple Store : 5 boutiques françaises pourraient rouvrir dès la semaine prochaine

Il y a 2 heures

William Teixeira

Avec le second confinement et les déplacements limités, Apple a décidé de fermer à nouveau ses boutiques françaises. Tous les employés ont été redirigés vers du travail à distance et les clients invités à reporter leurs visites. D'après les récentes informations obtenues par MacGeneration, la situation pourrait évoluer assez rapidement pour cinq Apple Store !

Une réouverture estimée au mardi 15 décembre

Alors que les chiffres de nouveaux cas de Covid-19 commence progressivement à diminuer en France, les commerces ont été autorisés il y a quelques jours à rouvrir les portes et accueillir à nouveau les clients pour les achats de Noël. Apple a choisi de ne pas rouvrir tous ses Apple Store en même temps que les autres commerces, en effet plusieurs boutiques appartenant au géant californien sont toujours fermées à l'heure actuelle.

Les Apple Store concernés sont situés à Aix-en-Provence, Marne-la-Vallée, Lyon Part-Dieu, Parly 2 et Dijon.

Toutes les boutiques citées ci-dessus pourraient rouvrir dès le mardi 15 décembre, cette date n'a pas été confirmée, mais elle vient de plusieurs sources internes qui affirment avoir obtenu cette information pour la reprise du travail en magasin.

Bien évidemment, les Apple Store rouvriront avec le masque obligatoire, la distanciation sociale, mais aussi un quota restreint de clients pourront accéder à l'intérieur de l'Apple Store, les autres resteront à attendre à l'extérieur. Ajoutons à ces règles "spéciale crise sanitaire", un nettoyage intensif à plusieurs reprises dans la journée.