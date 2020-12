Il faudrait 10 ans pour des jeux photoréalistes selon le CEO de Take-Two

Corentin Ruffin

Alors que la nouvelle génération des consoles de salon vient à peine de sortir - PS5 et Xbox Series, les progrès et prouesses dans le secteur du jeu vidéo n'en finissent plus, nous rapprochant toujours plus d'une quasi-réalité à l'écran. Et cette réalité, on devrait bientôt y venir selon le président du groupe Take-Two (GTA, Red Dead Redemption) Strausss Zelnick, qui vient de partager sa vision du futur dans le secteur.

Une démo de Unreal Engine sur PS5

Des jeux photoréalistes dans les 10 prochaines années

Le secteur du jeu vidéo a encore de très beaux jours devant lui, et ce n'est certainement pas Strausss Zelnick, président du groupe Take-Two, qui dira le contraire. En effet, ce dernier a récemment donné son avis sur le futur qui nous attend lors d’un discours pour la UBS Global TMT Virtual Conference, dans lequel il a ainsi parlé de la recherche du photoréalisme.

Je suppose que notre activité dans dix ans sera très différente de ce qu’elle est aujourd’hui, tout comme elle est très différente de ce qu’elle était il y a dix ans, quand il n’y avait pas un marché sur mobile et pas de dépenses récurrentes des consommateurs.



Je ne peux pas vraiment dire ce que cela impliquera, mais je pense que ce que vous verrez, c’est que la technologie permettra à nos créatifs de faire des choses qu’ils n’ont jamais pu faire auparavant, y compris créer des jeux qui ressemblent exactement à de la prise de vue réelle.

Ainsi, selon lui, nous aurons le droit "de faire des choses qui semblent complètement réalistes, tout cela à l’intérieur d’un ordinateur, sans parler de toutes les autres avancées que la technologie permettra". De quoi laisser rêveur avec une PS6 par exemple.



