CyberGhost VPN : la version 8 est arrivée sur iOS

Il y a 4 heures

Alban Martin

CyberGhost VPN n'est plus à présenter, un VPN complet et accessible qui mise sur les performances. La version 8 était sortie le mois dernier avec une nouvelle toute interface et un protocole propriétaire qui ont entraîné quelques bugs. La mise à jour de cette nuit rectifie tout cela pour nos plus grande plaisir.





CyberGhost 8 mise tout sur la vitesse du VPN

Vous le savez certainement, l'utilisation d'un Virtual Private Network est de plus en plus nécessaire pour accéder à certains contenus géo-bloqués ou tout simplement pour passer sous les radars de son FAI qui ne propose pas toujours "tout l'Internet". Depuis quelques années, une offre concurrentielle a émergé avec des VPN comme CyberGhot mais aussi ExpressVPN ou NordVPN qui sont les trois meilleurs. Le problème d'un VPN c'est qu'il ajoute une étape entre le moment où vous tapez votre requête et le moment où le résultat s'affiche. Cela veut dire que vous perdez un peu en vitesse de chargement.



La mise à jour CyberGhost 8 est justement dédiée à cela afin de garantir la meilleure expérience possible. Les ingénieurs du logiciel qui est disponible sur iOS, macOS, Android et PC ont ajouté un protocole propriétaire WireGuard qui offre des performances accrues en optimisant les échanges sécurisés. Mais ce n'est pas tout, CyberGhost 8 a enfin revu son interface avec un design plus épuré et plus simple que jamais. Tout cela sans rogner sur la confidentialité de vos données.



Si vous voulez en savoir plus sur CyberGhost, relisez notre avis complet. Pour ceux qui souhaitent s'abonner à ce VPN, profitez de la promotion avant de télécharger l'application.



