Le jeu Cyberpunk 2077 de CD Projekt est enfin sorti !

Alexandre Godard

La fin d'année est souvent un moment ou les gros jeux se dévoilent et c'est le cas en cette année 2020 avec l'arrivée du tant attendu Cyberpunk 2077 sur PC, PS4 et Xbox One, avant une arrivée prochaine sur PS5 et Xbox Series. Revenons rapidement ensemble sur son histoire mais aussi les "polémiques" déjà présentes avant même le lancement du jeu.

Cyberpunk 2077 débarque après 8 années d'attente

Commençons par l'histoire de Cyberpunk 2077 :

L'histoire de Cyberpunk 2077 (jeu d'action RPG) se déroule sur Terre en 2077 dans la ville futuriste de Night City, en Californie. Dans ce monde futuriste où règnent la pauvreté et les inégalités, l'influence des mégacorporations est abondante, celles-ci ayant pris le dessus sur les gouvernements et dictant leur loi. Dans cet univers, la population est sous l'emprise de la technologie (implants technologiques divers permettant d'augmenter les capacités du corps humain). L'utilisation excessive de toutes ces technologies entraîne une sorte de dépendance chez certains individus, lesquels perdent le contrôle d'eux-mêmes et deviennent agressifs.

Ce jour est enfin arrivé, nous sommes le 10 décembre 2020 et après un dernier report de plusieurs semaines, Cyberpunk 2077 est désormais en vente. Le studio Polonais CD Projekt nous livre enfin la version finale d'un jeu très attendu par énormément de joueurs et en développement depuis 2012, soit 8 longues années. Il s'agit d'un jeu d'action en monde ouvert comparable à un GTA mais avec une toute autre ambiance.



Comme toujours, lorsqu'un engouement se forme autour de quelque chose, toutes sortes de polémiques, de critiques, de débats... en émanent.

Pour rappel, le jeu est disponible sur PC, Xbox One et PS4 mais aussi bientôt sur PS5 et Xbox Series X/S . Etant donné que CD Projekt avait toujours montré du gameplay via une sorte de mini-série nommée "Night City Wire" tournant sur un gros PC, énormément de personnes et à juste titre, se posaient des questions autour des versions consoles mais surtout sur les "anciennes" générations. C'est là que la plus grosse interrogation se pose car si les développeurs du jeu n'en parlent pas, et en même temps il faudrait être un peu naïf pour ne pas le deviner, c'est que le downgrade sur les versions Xbox One et PS4 doit être assez important en comparaison avec les images qu'on nous a toujours montré.



De plus, les personnes ayant eu la chance de le tester en avant-première sont toutes unanimes sur le fait que le jeu comporte énormément de bugs même si un patch de plusieurs gigas est disponible aujourd'hui (jour de lancement du jeu) pour corriger l'ensemble. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à dire à son sujet mais pour terminer, faisons un récapitulatif de toutes les situations.

Si vous possédez un PC puissant, pas de soucis vous serez aux anges.

Si vous possédez une PS5 ou une Xbox Series, vous serez également pleinement satisfait même s'il vaudrait mieux attendre le patch next gen qui sortira au cours de l'année 2021 et qui apportera le ray-tracing... pour se rapprocher de la version max sur PC.

Si vous possédez une PS4 Pro ou une Xbon One X, vous pouvez vous lancer sur le jeu mais si vous avez l'intention d'acheter une console next gen bientôt, le conseil le plus sage serait de prendre son mal en patience.

Pour finir, si vous possédez la toute première PS4 ou Xbox, ce n'est plus un conseil mais presque une "obligation" de vous procurer une console plus récente sous peine d'être déçu par le jeu.

Si vous nous croyez pas, regardez la vidéo de ce streamer qui a joué sur PS4 cette nuit :

#Cyberpunk2077 La version ps4 mon dieu c'est horrible ... Magnifique le patch mdrrr pic.twitter.com/245n8oUT0Q — Frank (@Goku76966435) December 10, 2020

Ah oui dernier point ou plutôt dernière "polémique", les notes de la presse française sont beaucoup critiquées depuis hier. Elles sont jugées beaucoup trop élevées pour un jeu loin d'être parfait sur certains points comme la conduite des véhicules qui est plus que sommaire, les combats rapprochés trop flous, etc. À vous de vous faire votre propre opinion, mais voici les notes françaises :

Jeuxactu : 17/20

JV.com : 17/20

Gamekult : 7/10

Clubic : 9/10

Canard PC : 8/10

Gameblog : 10/10

Le Monde : 5/6

GamerGen : 19/20

Quoi qu'il en soit, pour ceux qui commenceront l'aventure Cyberpunk 2077 aujourd'hui, amusez-vous bien. N'hésitez pas à nous faire part de votre ressenti dans les commentaires si vous démarrez l'aventure dès aujourd'hui.



Du côté de la rédaction, notre ami Julien a posé sa journée et s'y consacre pleinement. Rien que la personnalisation du héros lui a fait perdre un temps fou avec des détails interdits aux moins de 18 ans.