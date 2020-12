Et maintenant le retrait du câble Lightning avec l'iPhone 13 ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 54 min)

Julien Russo

7

Apple a choqué de nombreux consommateurs avec les iPhone 12, le géant californien ayant supprimé de la boite les EarPods (sauf en France) et l'adaptateur secteur. Résultat, beaucoup de personnes ont été obligées de racheter un adaptateur secteur pour recharger leur nouvel iPhone. Cependant, si on pensait qu'Apple s'arrêterait là, la firme de Cupertino veut aller encore plus loin !

La suppression du câble Lightning avec l'iPhone 13 ?

Avec Apple il faut s'attendre à tout, quand les premières rumeurs qui indiquaient le retrait de l'adaptateur secteur et des écouteurs étaient apparues pour la première fois, certaines personnes pensaient que cela était absurde et qu'Apple ne le ferait jamais. Finalement... La firme de Cupertino a osé !

Une nouvelle indiscrétion revient sur le devant de la scène avec cette fois plusieurs clients Apple qui ont reçu un sondage pour le moins surprenant. Celui-ci cherche à savoir quel serait votre ressenti si vous receviez un iPhone, mais qu'un iPhone. Autrement dit, sans câble Lightning, EarPods et adaptateur secteur !

Apple s'y prend exactement de la même manière que précédemment. L'entreprise avait également sondé plusieurs fidèles utilisateurs de l'iPhone pour savoir ce qu'ils pensaient du retrait de l'adaptateur secteur et des écouteurs avec les iPhone 12.



Dans le sondage, Apple essaie d'obtenir le maximum d'informations. Les clients qui l'ont reçu ont expliqué que la firme leur demandait de cocher des cases à la question "Qu'est-ce qui est vraiment utile dans la boite du nouvel iPhone que vous achetez ?"

Les cases à cocher ou décocher sont :

Les autocollants Apple

L'accessoire pour ouvrir le tiroir de la carte SIM

Le câble Lightning vers USB

L'ensemble des réceptionnaires du sondage ont été conviés à sélectionner ce qui semble "vital" pour eux. Pas sûr que les autocollants ont eu beaucoup de succès...

Au-delà du potentiel retrait d'accessoires supplémentaires, Apple a proposé dans la seconde partie du sondage un questionnaire quant à l'utilité ou non du Face ID. Les sondés ont été invités à exprimer leur satisfaction concernant la reconnaissance faciale, dans une période où les masques sont obligatoires et qu'il n'est pas possible de déverrouiller un iPhone avec un masque qui recouvre 60% du visage, Apple commence à se poser des questions...

Les résultats du sondage risquent d'être en faveur du Touch ID, surtout quand on voit un autre sondage qui a recueilli 80% de clients Apple qui souhaiteraient retrouver le Touch ID pour déverrouiller leur iPhone, télécharger une application sur l'App Store ou encore payer avec Apple Pay en magasin !



