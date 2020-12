SteamWorld Quest : le mélange entre jeu de cartes et jeu de rôle

Corentin Ruffin

Alors que nous venons à peine de finir notre article recensant les nouveaux jeux de la semaine, voilà qu'un petit maline joue les invités de dernière minute et a échappé à nos filets. Quel plaisir que de voir SteamWorld Quest (v1.0, 780 Mo, iOS 13.0) faire son arrivée sur l'App Store, annonçant le grand retour de la série de Thunderful Publishing et Image & Form.



Le jeu, qui mélange cartes et jeu de rôle, est compatible pour les appareils pouvant supporter iOS 13.0 ou ultérieur, alors qu'il est déjà disponible sur Nintendo Switch et PC. Voici la bande-annonce :

SteamWorld Quest est disponible sur l'App Store

SteamWorld Quest est le jeu de rôle et de cartes que vous attendiez ! Menez un groupe d'aventuriers en herbe à travers un monde magnifique dessiné à la main et des batailles intenses dans lesquelles vous devrez utiliser vos petites cellules grises et les cartes que vous avez en main. Affrontez toutes les menaces en créant votre propre deck grâce à une sélection de plus de 100 cartes !

SteamWorld Quest vous permet de diriger un groupe de héros à travers un monde dessiné à la main où vous allez devoir faire face à des ennemis. Dans un système de combats au tour par tous, il faudra faire appel à votre jeu de cartes pour faire appel à vos pouvoirs.



Brjánn Sigurgeirsson, PDG de Thunderful Group :

Nous sommes ravis d'amener SteamWorld à un nouveau public après son succès initial. C’est un grand soulagement d'amener notre série dans une nouvelle direction et de recevoir un accueil incroyable de la part de la communauté.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech est maintenant disponible sur l'App Store au prix de 10,99€. Si vous aviez aimez SteamWorld Heist, foncez !

Télécharger SteamWorld Quest à 10,99 €