Apple Music : Les pochettes d'albums animées débarquent dans iOS 14.3 et macOS 11.1

Il y a 4 heures

Julien Russo

2

Dans une volonté permanente d'innovation, Apple vient de dévoiler une nouveauté (ou plutôt un détail) qui va énormément plaire aux abonnés Apple Music. Découvert dans les versions bêta d'iOS 14.3 et macOS 11.1, les pochettes d'albums que vous retrouvez au-dessus des boutons play/pause vont pouvoir être... animée !

Les pochettes animées bientôt disponibles

Depuis que le marché du streaming est saturé, les principaux acteurs comme Apple Music, Spotify, Deezer ou encore Amazon Music cherchent des nouveautés qui vont créer la différence.

Si certains comme Spotify vont miser au maximum sur les contenus (avec les nombreux podcasts en exclusivités), d'autres vont miser sur l'interface et les détails que verront les utilisateurs pendant leur navigation dans l'application.



Les détails chez Apple, on connait. L'entreprise est réputée pour soigner chaque millimètre de ses produits, mais visiblement aussi de ses services.

Une nouveauté a été remarquée sur Apple Music chez les utilisateurs qui ont installé les bêtas d'iOS 14.3 et de macOS 11.1. En effet, quand vous allez écouter de la musique, vous allez avoir une pochette animée !

Les bêta-testeurs qui ont constaté ce changement ont informé qu'ils avaient pu voir des pochettes animées sur les derniers albums de Pearl Jam, Future Utopie ou encore Big Sean.

Voici le résultat d'une pochette animée :

It seems apple is allowing artists on apple music to have animated album artwork! pic.twitter.com/yugZHtcb6Q — Will 🏳️‍🌈 (@onlyTrueWilliam) November 18, 2020

Ce qui est aussi formidable c'est qu'Apple va aussi lancer des animations sur les images qui sont en têtes des playlists Apple Music.

Voici un exemple d'un utilisateur Reddit qui a pris un screen vidéo, le résultat est magnifique !

Pour bénéficier de cette nouveauté, il faudra bien évidemment attendre la sortie d'iOS 14.3. Celle-ci devrait arriver de façon imminente, Apple a publié hier soir la seconde Release Candidate ce qui est l'indice flagrant de l'arrivée de la version publique. On peut espérer installer iOS 14.3 sur nos iPhone avant Noël (du moins on espère).