HBO Max devrait faire son arrivée en Europe dès 2021

Il y a 1 heure (Màj il y a 27 min)

Guillaume Gabriel

C'est en mai dernier que le célèbre HBO lançait officiellement sa nouvelle plateforme de streaming, rejoignant ainsi un marché qui laisse de moins en moins de place. Sous le nom de HBO Max, l'application n'était alors disponible qu'aux États-Unis pour prendre la température.



Avec des franchises comme The Hobbit, Matrix et The Lord of the Rings et des séries comme The Big Bang Theory, Friends, Game of Thrones ou encore South Park, on parle d'un concurrent sérieux à Netflix et Disney+.



La belle nouvelle du jour, c'est que le service devrait faire son arrivée en Europe, et donc en France, dès 2021.

HBO Max prépare son arrivée en Europe et donc en France

Le streaming continue toujours d'avoir la cote au sein des foyers qui, pour contrer l'ennui des règles du confinement, n'hésitent plus à consacrer un budget mensuel aux plateformes pour ainsi profiter de contenus vidéo. Netflix et Disney+ vont devoir se préparer à faire face à un nouveau concurrent de taille en Europe avec l'arrivée, dès 2021, de HBO Max.



Andy Forssell, à la tête du service, vient donc d'annoncer les objectifs prochains et de dévoiler ses plans futurs : la plateforme arrivera donc chez nous, mais également en Amérique du Sud, durant le second semestre. On se rappelle que WarnerMedia a annoncé plus tôt dans le mois que ses films sortiront en même temps au cinéma et sur la plateforme, faisant grincer des dents au sein de l'industrie.

