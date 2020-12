Le jeu Just Cause s'invitera sur nos mobiles en 2021

Il y a 38 min (Màj il y a 7 min)

Guillaume Gabriel

C'est la belle nouvelle de la cérémonie Game Awards 2020, pour nous autres, amateurs de jeux vidéo sur mobiles : la célèbre saga Just Cause aura donc le droit à une aventure sur iOS et Android dès l'année prochaine. C'est Square Enix lui-même qui a annoncé la nouvelle durant le streaming de l'évènement, pendant la nuit.



Baptisé sobrement Just Cause: Mobile, celui-ci s'adaptera aux écrans tactiles en proposant un top-down shooter où une campagne solo sera disponible, ainsi que divers modes multijoueurs.



La bande-annonce du jeu :

Just Cause: Mobile verra le jour en 2021

Faites équipe avec vos amis en ligne pour accomplir des missions coopératives ou mesurez-vous au multijoueur compétitif pour gagner de l'équipement et des améliorations qui vous aideront à venir à bout de vos adversaires en solo. Créez et personnalisez votre propre personnage avant de découvrir la toute nouvelle campagne narrative solo où vous pourrez monter en grade, former des alliances avec vos personnages préférés de Just Cause et partir dans des missions intenses contre l'organisation ennemie Darkwater.



Il fallait trouver la solution pour pouvoir adapter le géant Just Cause sur nos mobiles, et les développeurs de Square Enix semblent avoir trouvé un bon compromis. Un jeu de tir dans lequel il est possible de glisser et tirer pour faire face aux autres joueurs dans plusieurs modes en ligne. Pour se différencier, il sera possible de personnaliser son héros, que ce soit au niveau des armes ou du look.



Trois modes sont prévus dans un premiers temps :



On pourra également profiter d'un scénario dans lequel les joueurs joueront le rôle d'un membre du programme secret de l'Agence, Firebrand. Ils seront chargés d'affronter les forces de Darkwater dans de grands endroits du monde ouvert et de rencontrer des personnages de la série pour former des alliances.



Just Cause: Mobile sera disponible sur l'App Store et le Play Store durant l'année 2021.