Wolfwalkers : le film d'animation est disponible sur Apple TV+

Il y a 4 heures

Alban Martin

Le film d'animation pour enfants "Wolfwalkers" est disponible sur Apple TV+ depuis aujourd'hui. Le film, réalisé par Tomm Moore et Ross Stewart, deux fois nominé aux Oscars, est centré sur un jeune apprenti chasseur nommé Robyn dans un monde de superstition. Apple a acquis les droits de "Wolfwalkers" en 2018, le film provenant de Cartoon Saloon.

Wolfwalkers, la légende des humains qui se transforment en loup

Tout doucement, Apple étoffe son catalogue avec une nouvelle production pour les plus jeunes. Si le premier était Snoopy Show, l'arrivée de Wolfwalkers est donc remarquée, d'autant qu'il s'agit d'un programme de grande qualité.



Wolfwalkers aborde la fameuse légende magique irlandaise qui raconte que des hommes vivent parmi les meutes de loups et qu'ils se transforment la nuit venue.

À une époque de superstition et de magie, une jeune apprentie chasseuse, Robyn Goodfellowe, se rend en Irlande avec son père pour éliminer la dernière meute de loups. Tout en explorant les terres interdites à l'extérieur des murs de la ville, Robyn se lie d'amitié avec une fille à l'esprit libre, Mebh, membre d'une mystérieuse tribu qui aurait la capacité de se transformer en loup la nuit. Alors qu'ils recherchent la mère disparue de Mebh, Robyn découvre un secret qui l'entraîne plus loin dans le monde enchanté des WOLFWALKERS et risque de devenir la chose même que son père est chargé de détruire.

Apple a donc fait confiance au studio d'animation irlandais Cartoon Saloon pour la production de Wolfwalkers, un studio qui connait tous les codes des films d'animation ! Cartoon Saloon a également créé "The Secret of Kells" et "Song of the Sea", d'autres films animés basés sur une légende irlandaise.

Notre avis

Wolfwalkers est une réussite esthétique, mais il réussit aussi à transmettre une émotion significative, à nous captiver par ces personnages et les relations entre eux grâce à un beau scénario et des voix toujours dans le ton.



