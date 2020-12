GameClub amène une nouvelle fonctionnalité Ligues pour la compétition

Il y a 1 heure (Màj il y a 55 min)

Guillaume Gabriel

Quelques mois en arrière naissait le nouveau projet de GameClub, avec pour objectif de ressusciter les meilleurs jeux mobiles des 10 dernières années qui ne sont plus disponibles ou plus à jour. Sous forme d'abonnement, on parle d'une alternative à Apple Arcade, permettant aux plus nostalgiques de découvrir ou redécouvrir d'anciens titres remis au goût du jour sur iOS et Android.



Il semblerait que les développeurs aient plusieurs idées derrière la tête pour attirer de nouveaux joueurs, mais également pour les fidéliser. Le dernier ajout ? La fonctionnalité Ligues qui amènent une nouvelle forme de compétition, comme on pouvait retrouver dans OpenFeint.

Une nouvelle fonctionnalité Ligues dans les jeux GameClub

S'il y a bien quelque chose qui permet de fidéliser les joueurs et de s'assurer des retours fréquents dans les jeux, c'est la compétition. Depuis le début du marché, c'est la possibilité d'affronter ses amis ou d'autres personnes qui permet un certain succès.



La même chose s'est passée sur nos mobiles, avec le GameCenter, mais également OpenFeint, qui permettait d'accéder à des classements mondiaux ou entre amis. GameClub, via son projet de refonte d'anciens jeux, l'a très bien compris : c'est pour cela qu'ils lancent la fonctionnalité Ligues, permettant de savoir où vous êtes classés dans le monde.



Une bien bonne idée pour relancer la machine !

