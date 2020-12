Les meilleures télévisions 43 pouces avec Apple TV en 2020

Medhi Naitmazi

Si vous cherchez un téléviseur dernier cri, pas trop grand et qui propose l'application Apple TV voire AirPlay et HomeKit, voilà donc un comparatif de l'offre sur le marché français mais aussi valable en Belgique, Suisse, Canada et autres pays en 2020.

Les meilleures TV inférieures à 50 pouces

Voici donc une sélection de TV 43 pouces qui sont bien plus adaptées aux pièces moyennes (inférieures à 20 m2) que les standards actuels qui tournent autour de 55 voire 60 pouces. Profitant des dernières technologies comme le HDR et des OS modernes, ces écrans offres d'excellentes performances globales malgré l'absence d'OLED. Oui, la technologie préférée de LG n'est pas disponible sur ce format.



Ce n'est pas grave, avec les modèles présentés ici, vous allez en avoir pour votre argent avec un rapport qualité / prix très compétitif pour les marques Samsung, Sony et LG.



Vous trouverez des TV à 799€, 699€ et 599€, idéal pour faire un beau cadeau ou se faire plaisir.

Numéro 1 : SAMSUNG QE43Q60T 2020

C'est notre préférence. La télévision de Samsung ne révolutionne pas le genre mais elle offre tout ce qu'on peut attendre d'un écran moderne avec un prix canon :

Apple TV + AirPlay 2

4K HDR10

Tizen : rapide et efficace

Dalle QLED performante

Mode multi-view

9 Kg seulement

Sans surprise, la Samsung QE43Q60T n'est qu'une évolution de la QE43Q60R qu'on a encore à la rédaction. Sans tout chambouler, avec toujours la 4K HDR et une dalle LCD rétro-éclairée par la technologie QLED, elle apporte quelques nouveautés logicielles comme Google Assistant et Amazon Alexa en plus de Bixby. Mais le plus intéressant, comme en 2019 concerne le support de AirPlay 2 d'Apple qui permet d'envoyer ses photos, musiques et vidéo stockées sur iPhone, iPad ou Mac. De plus, l'app Apple TV intègre toute la bibliothèque iTunes, chose que les concurrents ne proposent pas.



Du côté de l'affichage, rien à redire pour du dual-LED avec une puce maison qui upscale tous les contenus en 4K pour magnifier l'expérience : couleurs P3 10-bits, luminosité de 500 cd/m2, contraste, ... tout y est. Si vous pensez jouer sur votre téléviseur, idem c'est parfait pour les consoles nouvelles générations. Par contre, ce sera en 60 Hz maximum via l'un des trois ports HDMI 2.0. Un port HDMI Arc est également présent pour connecter une barre de son. Il faut garder en tête que la PS5 ou la Xbox Series X affichent au mieux de la 4K HDR à 60 images par secondes.



Enfin, si le design est très sobre et efficace avec des bords fins mats (92% de surface d'écran), on regrette un son trop timide (2x10W) ainsi qu'un réglage de base mauvais quand on regarde des films dans le noir. Nous avions d'ailleurs proposé un tutoriel pour corriger l'auto-dimming.

Notre avis sur QE43Q60T ( Samsung )

La note 4,5 / 5

Numéro 2 : SONY KD-43XH85

L'alternative se trouve chez Sony qui affiche de belles caractéristiques :

Application Apple TV

AirPlay 2

Homekit

Dolby Vision

Dolby Atmos

HDR10

Android TV

Dalle 100 Hz

HDMI 2.1

Si vous préférez avoir une TV sous Android TV pour profiter des applications du Play Store, alors il faudra passer sur la Sony KD43XH8505. En effet, outre le système plus ouvert, cette dalle LED propose quelques arguments pour les joueurs avec une fréquence de balayage de 100 Hz et des ports compatibles HDMI 2.1, idéal pour les consoles next-gen.

Cette TV embarque le processeur maison Sony X1 qui upscale aussi les contenus inférieurs à du 4K pour améliorer l'expérience. Un peu moins fluide dans les menus, la Sony se rattrape avec les normes d’affichage Dolby Vision en plus du HDR10 et du Dolby Atmos pour le son. Les couleurs sont moins pêchues que chez Samsung mais le contraste est un peu plus fort malgré des noirs un poil plus légers.



Du côté des services Apple, la KD-43XH8505 offre l'app Apple TV et le support de AirPlay 2 et même HomeKit. On trouve aussi la compatibilité Chromecast pour diffuser du contenu depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.



En revanche, elle est un peu plus lourde que la Samsung avec 10,8 Kg.



Si vous êtes joueur console ou possesseur d'un smartphone Android, vous devez donc considérer la Sony qui est légèrement meilleure. Mais attention, il faut savoir les jeux en 4K sur PS5 et Xbox Series X ne tournent qu'en 60 FPS, quand ce n'est pas 30 FPS avec le ray-tracing activé.



Notre avis sur Kd43xh8505 ( Sony )

La note 4,5 / 5

Numéro 3 : LG 43UN81006

Le moins cher : la LG 43UN81006 offre une autre solution, loin d'être inintéressante.

Application Apple TV

AirPlay 2

HomeKit

4K HDR10

HDMI 2.0

Pour les budgets plus serrés, il reste la solution LG avec une TV 4K qui profite de quelques technologies intéressants comme le HDR10 et le HLG Pro qui est un format propriétaire. Pour se démarquer, la dalle LED de LG propose une immersion sonore plus marquée grâce à de multiples canaux audio virtuels qui distinguent bien les dialogues du reste. Petit plus sympa, la 43UN81006 permet de connecter deux haut-parleurs Bluetooth pour améliorer l'expérience sonore.



Les joueurs, bien que limités à 50 Hz pour le rafraîchissement, peuvent compter sur le mode HGIG qui règle les paramètres graphiques HDR pour une expérience de jeu optimale. LG vante d'ailleurs une vision optimale peu importe l'angle.



Enfin, la 43-UN81006 est doté des applications Apple TV, Disney, Netflix et autres. Bien évidemment, elle supporte AirPlay 2 pour diffuser ses médias à l'écran.

Acheter la TV LG 2020 à 599€ (promo)

Notre avis sur 43UN81006 ( LG )