Electronic Arts s'offrirait Codemasters pour 1,2 milliards

Il y a 6 heures

Alban Martin

3

Et à la fin, c'est EA qui remporte la mise. En concurrence avec Take-Two (GTA) depuis plusieurs mois pour le rachat de Codemasters, Electronic Arts a finalement conclu un accord pour environ 1,2 milliard de dollars. L'acquisition, qui devrait s'achever au premier trimestre 2021, est basée sur un prix de 7,98 $ par action pour l'éditeur britannique à qui l'on doit la série F1, DIRT, GRID ou encore le bon vieux Colin McRae Rally.

De son côté, Take-Two a publié un court communiqué expliquant qu'il "considérait sa position" par rapport à Codemasters et qu'une annonce serait faite "au moment opportun".

EA sort le chéquier pour Codemasters

Pourquoi attend-on une réaction de Take-Two ? Car tout simplement le deal était quasiment acté entre les créateurs de GTA et Codemasters pour un montant estimé à 870 millions de dollars. EA a su faire un chèque bien plus important comme le confirme Gerhard Florin, président du studio anglais :

Nous pensons que cette union offre un avenir passionnant et prospère à Codemasters, permettant à nos équipes de créer, lancer et proposer des jeux plus grands et meilleurs à un public extrêmement passionné.

Un tel accord ferait de EA le leader incontesté des jeux de courses sur consoles, mobiles et ordinateurs avec donc des licences comme F1, GRID, DIRT, Project Cars mais aussi Need For Speed, Burnout et autre.



Andrew Wilson, PDG d'EA, a déclaré :

Notre industrie se développe, la catégorie des jeux de courses se développe et, ensemble, nous serons positionnés pour mener une nouvelle ère de divertissement de jeux de course. Grâce à la pleine exploitation de la technologie, de l'expertise et de la portée mondiale d'EA, cette combinaison nous permettra de développer nos franchises existantes et d'offrir davantage d'expériences de jeux de course définissant l'industrie à une base de fans mondiale.

Reste à savoir si l'accord sera bien entériné début 2021 ou si Take-Two Interactive va renchérir...



Source

Télécharger GRID™ Autosport à 10,99 €