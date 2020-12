Les fonds d'écran dégradés pour iPhone 12 inspirés du AirPods Max

Il y a 1 heure

Alban Martin

Ce lundi, rien que pour vous, 5 fonds d'écran AirPods Max pour tous les iPhone.



Le tout nouveau casque AirPods Max sera lancé dans les magasins cette semaine avec cinq coloris savamment travaillé. Le AirPods Max mêle l'acier, le vert et le tissu maillé en noir, blanc, rose, bleu et vert. Outre sa myriade de technologies (suppression active du bruit, un mode de transparence et une connectivité facile, audio computationel), il arrive avec un design unique. Voilà donc un pack de fonds d'écran AirPods Max assortis pour votre iPhone.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Wallpapers iPhone 12 / 12 Pro / 11 / XS / X / 8 / Plus :











Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone ?



Si vous vous posez la question de la qualité du casque, les premiers avis sont dithyrambiques avec un son exceptionnel malgré une protection légère apportée par la Smart Case. Les premières rumeurs supposaient que l'appareil aurait des commandes tactiles, mais les versions utilisent un bouton physique pour le contrôle du son ambiant, tandis qu'une Digital Crown inspirée de l'Apple Watch pour la lecture et le volume.



Les couleurs ci-dessus en rose, vert, argent, gris sidéral et bleu sont similaires à celles de l'iPad Air récemment remanié.



Un joli partage signé iDownloadBlog.