Mini Métro ajoute la ville de Chicago !

Mini Métro passe à la version 1.45 pour conclure l'année 2020 en beauté. Le simulateur de métro s'offre pour l'occasion une ville américaine dont le système de transports en commun sous-terrain a été inauguré en 1892. Il s'agit de la ville de Chicago, au nord du pays.

En guise de cadeau de fin d'année 2020, les développeurs de Dinosaur Polo Club offrent aux joueurs une nouvelle carte dans la ville des vents : Chicago, sur les rives du lac Michigan aux États-Unis. Chicago est célèbre pour son « L », le système de transport rapide surélevé inauguré en 1892.



Le studio explique que la carte de Chicago a toujours été l'une des plus demandées, et son arrivée porte le total disponible à 25 !

Have a very Mini Metro! Lines have now been extended to Chicago, where you can take control of the "L," one of the USA's most historic transit systems! Update now rolling out across all platforms. 🚂 pic.twitter.com/iUsZAI5IPH