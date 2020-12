Headland : un nouveau jeu d'action et d'aventure sur l'App Store

Comme chaque semaine, nous avons la chance de découvrir de nouveaux jeux au sein de l'App Store, donc certains valent réellement le coup d'oeil. C'est notamment le cas de Headland (v1.0.1, 270 Mo, iOS 9.0), création du studio Northplay, que l'on connaît notamment pour avoir donné vie à Planet Life, Unlikely Soccer ou encore Fly THIS!.



Dans ce nouveau jeu, qui prend la forme d'un mélange entre action et aventure, nous allons nous battre pour que notre imagination ne disparaisse pas.



Voici la bande-annonce de Headland :

Headland défend notre imagination d'enfant

Une force puissante brise le cœur de l’imagination de Nor’s Headland. Avec ses amis robots, il doit trouver les fragments et se battre pour retrouver sa créativité sans limites.

On parle donc d'un jeu d'action et d'aventure au rythme rapide développé dans le but de fonctionner parfaitement avec un écran tactile. Ainsi, pour retrouver la créativité, on fera face à une multitude de monstres où les combats se feront grâce au toucher et au balayage d'écran.



Au fur et à mesure, il sera possible de débloquer de nouvelles armes et d'améliorations pour son personnage, dans une histoire mettant en scène un grand monde imaginaire magnifique.



Headland est disponible gratuitement au téléchargement, mais contient un achat intégré de 6,99€ pour débloquer le jeu complet.

